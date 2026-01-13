Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hướng dẫn kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không chịu thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN

13-01-2026 - 08:51 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hướng dẫn kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không chịu thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN

Thông tư số 152/2025/TT-BTС của Bộ Tài chính vừa ban hành đã hướng dẫn cụ thể về kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không chịu thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN.

Điều 4, chương II của Thông tư hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu rõ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì sử dụng Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (mẫu số S1a-HKD) để ghi chép doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể:

Hướng dẫn kế toán: Ghi chép doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Hướng dẫn kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không chịu thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN- Ảnh 1.

PV

Chinhphu.vn

