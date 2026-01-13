Hướng dẫn kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không chịu thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN

Điều 4, chương II của Thông tư hướng dẫn kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu rõ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì sử dụng Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (mẫu số S1a-HKD) để ghi chép doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể:

Hướng dẫn kế toán: Ghi chép doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ