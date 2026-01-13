Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống nhất chủ trương giao tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang

13-01-2026 - 11:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều 12/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Trên cơ sở nội dung nghiên cứu của tư vấn thiết kế, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, tỉnh Điện Biên đã báo cáo đề xuất phương án đầu tư dự án với quy mô chủ yếu: Xây dựng đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), có điểm đầu tại vị trí ranh giới giữa 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La, điểm cuối kết nối với phường Điện Biên Phủ, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, 2 làn dừng khẩn cấp. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 23.252 tỷ đồng.

Hiện nay, quy định của pháp luật về đầu tư công đã cho phép giao địa phương là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư đường cao tốc đi qua địa bàn 2 địa phương trở lên. Tuy nhiên, đối với trường hợp đầu tư đường cao tốc trên địa bàn 1 địa phương thì chưa có quy định cụ thể giao địa phương đó là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư. Do vậy, tỉnh Điện Biên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, để có đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện, Bộ Xây dựng đã trình dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 165/2024/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó quy định: Trường hợp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, trên cơ sở đề xuất của địa phương, giao địa phương quản lý, đầu tư xây dựng các tuyến đường, bao gồm cả quốc lộ và cao tốc.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, việc giao địa phương làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn cao tốc trên địa bàn 1 địa phương không trái Luật Đầu tư công, không vướng về thẩm quyền, việc tổng hợp và phân bổ vốn vẫn thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương giao tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương giao tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, thực hiện theo pháp luật về đầu tư công, các nghị định có liên quan, trong đó có Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 165/2024/NĐ-CP, cùng pháp luật về xây dựng và đường bộ.

Tỉnh Điện Biên cần chuẩn bị phương án đầu tư với vai trò là chủ đầu tư.

Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư công theo quy định.

Cũng tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Sơn La, Bộ Xây dựng báo cáo về dự án đầu tư đoạn cao tốc Mộc Châu – Sơn La, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương giao tỉnh Sơn La làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn cao tốc này để triển khai đồng bộ, khai thác hiệu quả, tuyến cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang.

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, SMS có nội dung sau

Theo Minh Khôi

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TS. Võ Trí Thành: Chúng ta có tỷ lệ tiết kiệm khá cao nhưng việc chuyển hóa thành đầu tư hiệu quả vẫn còn hạn chế

TS. Võ Trí Thành: Chúng ta có tỷ lệ tiết kiệm khá cao nhưng việc chuyển hóa thành đầu tư hiệu quả vẫn còn hạn chế Nổi bật

Chuyên gia: Dự báo lạm phát 2026 quanh 3,5%, nhưng cần thận trọng trước áp lực

Chuyên gia: Dự báo lạm phát 2026 quanh 3,5%, nhưng cần thận trọng trước áp lực Nổi bật

TS Mạc Quốc Anh: Trước đây, có DN đi "đường tắt" bằng cách né thuế, những người tuân thủ lại chịu bất lợi nên việc luật hóa sẽ bảo vệ tốt hơn các chủ thể làm ăn chân chính

TS Mạc Quốc Anh: Trước đây, có DN đi "đường tắt" bằng cách né thuế, những người tuân thủ lại chịu bất lợi nên việc luật hóa sẽ bảo vệ tốt hơn các chủ thể làm ăn chân chính

10:34 , 13/01/2026
Việt Nam lập kỳ tích hàng không, đánh bại cả Nhật Bản và Mỹ để sở hữu sân bay khu vực tốt nhất thế giới

Việt Nam lập kỳ tích hàng không, đánh bại cả Nhật Bản và Mỹ để sở hữu sân bay khu vực tốt nhất thế giới

10:10 , 13/01/2026
85 năm ngày Bác Hồ về nước: Khởi đầu những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam

85 năm ngày Bác Hồ về nước: Khởi đầu những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam

08:53 , 13/01/2026
Hướng dẫn kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không chịu thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN

Hướng dẫn kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không chịu thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN

08:51 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên