Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng nhìn từ trên cao

Cây cầu có tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 2 năm và hoàn thành năm 2027. Khi cầu hoàn thành sẽ giảm tải giao thông cho phía trung tâm và kết nối một khu vực rộng lớn phía Đông thủ đô.