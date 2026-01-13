Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau hơn 3 tháng khởi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo và tuyến đường dẫn bắc qua sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Trên toàn tuyến, máy móc và nhân lực được huy động tối đa để thi công các hạng mục, phấn đấu hoàn thành năm 2027.

Bay trên đại công trường thi công cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng.

Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng nhìn từ trên cao - Ảnh 1.

Ngày 9/10/2025, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, một trong 8 công trình trọng điểm được khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954).

Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng nhìn từ trên cao - Ảnh 2.

Sau 3 tháng khởi công, nhà thầu thi công cầu Trần Hưng Đạo đang dồn lực thi công các hạng mục, đặc biệt là các trụ giữa sông.

Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng nhìn từ trên cao - Ảnh 3.

Cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài 4,18 km, điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, phường Hoàn Kiếm, điểm cuối nối với phố Nguyễn Sơn, phường Long Biên.

Các nhà thầu đang tích cực triển khai nhân lực, máy móc để chuẩn bị thực hiện các hạng mục như dầm, khoan cọc nhồi ở các trụ giữa sông.

Máy móc, nguyên vật liệu liên tục được đưa tới các bãi tập kết quanh công trường để đẩy nhanh tiến độ.

Cây cầu dự kiến hoàn thành năm 2027, không chỉ giảm tải cho khu vực lõi nội đô mà còn mang tính biểu tượng bởi kiến trúc và phương án chiếu sáng độc đáo.

Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng nhìn từ trên cao - Ảnh 10.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 3 nút giao gồm: Nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, Nút giao với đường đê tả Hồng (đường Long Biên - Xuân Quan), Nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.

Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng nhìn từ trên cao - Ảnh 11.

Cây cầu có tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 2 năm và hoàn thành năm 2027. Khi cầu hoàn thành sẽ giảm tải giao thông cho phía trung tâm và kết nối một khu vực rộng lớn phía Đông thủ đô.

Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng nhìn từ trên cao - Ảnh 12.

Thiết kế cầu Trần Hưng Đạo với mái vòm sắt tạo hình dáng vô cực.

Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng nhìn từ trên cao - Ảnh 13.

Vị trí xây dựng cầu Trần Hưng Đạo trên bản đồ.

Theo Trọng Đảng

Tiền Phong

Từ Khóa:
cầu, dự án

