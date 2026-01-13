Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an khuyến cáo tất cả người dân cần làm điều này trước khi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng

13-01-2026 - 15:48 PM | Kinh tế số

Từ việc một người đàn ông ở Hưng Yên nhận được 90 triệu đồng chuyển khoản nhầm, Công an phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều khuyến cáo tới người dân.

Ảnh minh họa

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Công an phường Trần Hưng Đạo đã kịp thời xác minh, trả lại 90 triệu đồng chuyển nhầm.

Theo đó, ngày 6/1, Công an phường Trần Hưng Đạo tiếp nhận trình báo của anh Trần Hoàng Sơn (sinh năm 1990, trú tại số nhà 12, ngõ 309, đường Trần Nhân Tông, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về việc bất ngờ nhận được số tiền 90 triệu đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh Sơn.

Lực lượng chức năng cho biết, số tiền này không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo hoặc chuyển nhầm. Nhận thức được rủi ro pháp lý và nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng, anh Sơn chủ động đến Công an phường trình báo để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Công an phường Trần Hưng Đạo tiếp nhận trình báo của anh Trần Hoàng Sơn (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Công an phường Trần Hưng Đạo sau đó nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin giao dịch, phối hợp với ngân hàng có liên quan tra soát dữ liệu chuyển khoản, xác minh, làm rõ chủ tài khoản chuyển tiền.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đây là trường hợp chuyển tiền nhầm. Trên cơ sở đó, cán bộ Công an đã hướng dẫn các thủ tục cần thiết để hoàn trả đầy đủ số tiền 90 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Lực lượng chức năng cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng và giao dịch ngân hàng có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn cho người dân.

Qua vụ việc trên, Công an phường Trần Hưng Đạo khuyến cáo trong trường hợp nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Người sử dụng tài khoản ngân hàng cần chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định. Đồng thời, người dân cùng cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền,

Bên cạnh đó, Công an cũng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi khiến người dân mất sạch tiền trước Tết Nguyên đán

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

