Phải đóng thuế 30% vì tài khoản nhận 500 triệu đồng nhưng quyết không nộp: Công an điều tra người đàn ông ở Hà Nội

Ảnh minh họa

Theo đó, ông K (SN 1956; trú tại: Hà Nội) nhận được tin nhắn mời tham gia đầu tư ngoại hối qua ứng dụng MetaTrader5. Với quảng cáo lợi nhuận cao, ông K đã tải ứng dụng về để đầu tư.

Đối tượng hướng dẫn ông mở tài khoản cá nhân và gửi đường link lớp học giao dịch ngoại hối và cách nạp, rút tiền trên ứng dụng. Đồng thời, hứa hẹn nếu ông K tham gia lớp học trên sẽ nhận được quà tặng giá trị khác nhau (máy massage, dao cạo râu, điện thoại iphone…).

Ban đầu, ông K đã thực hiện thành công 03 giao dịch với tổng số tiền gần 500 triệu đồng và có lãi 3 triệu đồng. Khi ông muốn rút tiền về tài khoản cá nhân thì đối tượng thông báo ông phải đóng thuế 30 % trên tổng số tiền đầu tư. Nghi ngờ mình đã bị lừa, ông K đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch điện tử, ứng dụng đầu tư, đặc biệt là các ứng dụng quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công an Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, xuất hiện thủ đoạn gọi điện thông báo người dân điều chỉnh dữ liệu về đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng giả mạo cán bộ địa chính phường (xã), cán bộ UBND gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân thông báo về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới, phục vụ công tác cập nhật dữ liệu. Các đối tượng thông báo bắt buộc phải nộp bản photo trong thời hạn ngắn nếu không sẽ bị xử phạt hành chính, không cập nhật sẽ không thực hiện được các giao dịch về đất đai sau này. Sau khi chiếm được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân gửi bản photo qua ứng dụng mạng xã hội, email hoặc truy cập các đường link giả mạo cổng dịch vụ công. Thậm chí, một số trường hợp còn yêu cầu người dân cung cấp thêm giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc nộp các khoản “phí hồ sơ”, “phí cập nhật dữ liệu”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến đất đai cần liên hệ trực tiếp Uỷ ban nhân dân xã, phường để kiểm tra, xác minh. Chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở UBND phường (xã), Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức.

- Tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ và giấy tờ cá nhân cho người lạ.

- Không cài đặt ứng dụng thông qua các đường link lạ.

- Không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ lý do “xử lý hồ sơ”, “xác minh dữ liệu” nào.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo cần thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.