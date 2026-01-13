Người dân hãy lập tức tắt máy khi nhận cuộc gọi của những nhân viên này

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

13-01-2026 - 10:25 AM

Công an tỉnh Lai Châu cảnh báo, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều chiêu trò giả danh nhân viên của các đơn vị vận chuyển để lừa đảo.

Cụ thể, kẻ gian thường giả danh nhân viên giao hàng hoặc đơn vị vận chuyển, yêu cầu người nhận chuyển tiền.

Sau khi nhận nhân chuyển tiền, chúng thông báo rằng giao dịch bị lỗi rồi gửi một đường link giả mạo, yêu cầu nạn nhân nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP để "làm lại giao dịch" hoặc "hoàn tiền".

Thực chất, đó là những website giả mạo được thiết kế nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt toàn bộ tiền trong toài khoản của nạn nhân.

Chiêu trò yêu cầu một khoản phí nhỏ chỉ là bước đầu trong một kịch bản lừa đảo phức tạp hơn. Khi có thông tin cá nhân và tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hành vi lừa đảo tinh vi khác.

Chúng có thể giả danh nhân viên bưu điện hoặc Công an, thông báo nạn nhân có bưu phẩm chứa hàng cấm như ma túy, vũ khí… rồi yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra" hoặc "lo lót".

Với các đơn hàng quốc tế, kẻ gian lại giả danh nhân viên hải quan, yêu cầu nạn nhân đóng thêm các khoản thuế, phí không có thật để được nhận hàng. Cũng có trường hợp chúng giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử, thông báo người dân "trúng thưởng quà giá trị lớn" rồi yêu cầu nộp phí vận chuyển hoặc thuế nhận thưởng.

Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo này, người dân luôn giữ bình tĩnh và kiểm tra kỹ thông tin trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân hay thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Cần nhớ rằng các cơ quan chức năng không bào giờ yêu cầu người dân chuyển tiền quan điện thoại để giải quyết vụ việc.

Khi nhận được cuộc gọi lạ, hãy chủ động xác minh thông tin của người gọi như tên, đơn vị công tác, số điện thoại cơ quan, hoặc yêu cầu gọi video để kiểm chứng.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ. Không nên nhận hoặc thanh toán các bưu phẩm không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, hãy lập tức cúp máy và báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ các đường dây nóng của đơn vị bưu chính thức để kiểm tra.

Theo Duy Anh

