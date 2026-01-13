Công an TPHCM bắt kẻ đứng sau một sàn tiền điện tử

Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do Trần Minh Tuấn (SN 1985) cùng đồng bọn thực hiện.

Quá trình điều tra xác định, Trần Minh Tuấn đã liên kết với các đối tượng tạo ra sàn giao dịch điện tử “Bioption.org” (mô hình quyền chọn nhị phân Bitcoin) trái quy định pháp luật.

Trần Minh Tuấn bị Công an TPHCM bắt do lừa đảo số tiền lớn

Mặc dù biết các loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận và Bộ Công an cũng đang triệt phá, nhưng Trần Minh Tuấn vẫn muốn phát triển thị trường, tạo ra nhiều sự kiện nhằm tiếp cận những người mong muốn tham gia để quảng bá, hướng dẫn cách thức hoạt động, phát triển các cấp đại lý và lôi kéo nhiều nhà đầu tư.

Qua đó, Tuấn cấu kết với các đối tượng có khả năng quản trị sàn này, can thiệp, điều tiết được sự thắng thua của các nhà đầu tư và thông qua quy tắc giao dịch, phí bảo hiểm, phí giao dịch để hưởng lợi; khi lôi kéo nhiều nhà đầu tư đến số lượng lớn nhất định sẽ chủ động khóa sàn để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư hàng chục tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo cho ai là bị hại liên quan việc đầu tư sàn điện tử “Bioption.org” thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 5 – PC02), địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Mọi chi tiết liên hệ cán bộ thụ lý Sử Ngọc Thuận, Số điện thoại: 090.898.7616 để cung cấp thông tin và tài liệu làm rõ vụ án. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đăng tin lên báo, nếu không có ai liên hệ, Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xử lý theo quy định pháp luật.



