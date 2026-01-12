Chính thức khởi động Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trị giá 1 triệu USD

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize tôn vinh sản phẩm, giải pháp AI do người Việt phát triển và làm chủ, tạo ra tác động mạnh mẽ, bền vững cho kinh tế - xã hội. Mục tiêu của Giải thưởng là khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Giải thưởng dự kiến trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026.

Giải thưởng được khởi xướng bởi Liên minh AI Âu Lạc, bảo trợ bởi Tập đoàn FPT và có sự đồng hành bảo trợ truyền thông của Cổng Thông tin Điện tử Chính Phủ, Báo VnExpress. Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia AI hàng đầu, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, trường Đại học/Đại học và đại diện cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế, bảo đảm tính độc lập, khách quan và chuẩn mực toàn cầu trong quá trình đánh giá.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn: Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize của Liên minh AI Âu Lạc và sự tài trợ của Tập đoàn FPT là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại Lễ công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho biết, “Thực hiện các nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, và xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ nền tảng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, ngoại giao khoa học công nghệ đã trở thành một mũi nhọn mới, tập trung vào nội hàm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa xây dựng 11 công nghệ chiến lược theo Quyết định 1131, đóng góp thực chất vào việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize của Liên minh AI Âu Lạc và sự tài trợ của Tập đoàn FPT là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo ra một không gian kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo”.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, giải thưởng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam trên toàn cầu. Đây là cầu nối quan trọng giữa các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân công nghệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước. Thông qua giải thưởng, trí tuệ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có thêm một không gian để gắn kết, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ, “Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một trong 5 công tác trọng tâm của đất nước giai đoạn 2025 - 2030 là xác lập mô hình tăng trưởng mới, đảm bảo phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính; từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, Liên minh AI Âu Lạc, quyết tâm tổ chức Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize. Điều chúng tôi hướng tới là những sản phẩm AI do người Việt Nam phát triển, phục vụ cho người Việt Nam. Lịch sử cho thấy rằng hơn ai hết, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước mình và trong bối cảnh mới, đó là bảo vệ chủ quyền công nghệ, chủ quyền AI”.

Bên cạnh 1 triệu USD tiền thưởng, cá nhân, tổ chức đạt giải còn nhận được sự đồng hành, cố vấn chiến lược, chuyên môn, kết nối mở rộng ra thị trường quốc tế từ Liên minh AI Âu Lạc, Tập đoàn FPT và các đối tác của Giải thưởng.

Hệ tiêu chí đánh giá toàn diện, lấy yếu tố tác động làm trung tâm

Âu Lạc Grand Prize tập trung đánh giá các sản phẩm, giải pháp AI đã hoàn thiện và triển khai thực tế, dựa trên hệ tiêu chí cụ thể về tác động, đổi mới sáng tạo, tính bền vững, khả năng mở rộng và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức AI.

Tác động: Giải pháp đã hoàn thiện và triển khai thực tế, tạo ra các lợi ích xã hội hoặc kinh tế tại Việt Nam có thể đo lường được, với những kết quả rõ ràng, được đánh giá từ đối tác hoặc khách hàng.

Tính đổi mới, làm chủ công nghệ : Thể hiện tư duy đột phá về công nghệ, mô hình triển khai hoặc cách tiếp cận vấn đề.

: Thể hiện tư duy đột phá về công nghệ, mô hình triển khai hoặc cách tiếp cận vấn đề. Tính bền vững: Đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài, có thể mở rộng quy mô và sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài, có thể mở rộng quy mô và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Đóng góp cho việc giải quyết các thách thức toàn cầu: Giải pháp có tiềm năng mở rộng ra thị trường quốc tế, góp phần giải quyết các bài toán chung của thế giới.

Giải pháp có tiềm năng mở rộng ra thị trường quốc tế, góp phần giải quyết các bài toán chung của thế giới. Yếu tố đạo đức AI: Tuân thủ các nguyên tắc minh bạch, bảo vệ quyền riêng tư, giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực của AI đối với xã hội.

Cơ hội rộng mở cho cộng đồng AI Việt Nam

Nhằm khơi dậy và khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ của người Việt, Âu Lạc Grand Prize mở rộng cơ hội cho mọi cá nhân là công dân Việt Nam và các tổ chức có trưởng nhóm phát triển sản phẩm, giải pháp là công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi hay lĩnh vực hoạt động. Các cá nhân, tổ chức tham gia Giải thưởng phải cam kết sản phẩm, giải pháp dự thi là tài sản trí tuệ hợp pháp , do người Việt phát triển và sở hữu, khai thác theo quy định pháp luật.

Trong năm 2026, Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize dự kiến triển khai theo lộ trình sau:

Tháng 3 : Mở cổng đăng ký trực tuyến

: Mở cổng đăng ký trực tuyến Tháng 7 : Kết thúc nhận hồ sơ

: Kết thúc nhận hồ sơ Tháng 8 : Vòng Sơ khảo

: Vòng Sơ khảo Tháng 10 : Vòng Chung khảo

: Vòng Chung khảo Tháng 11 : Trao giải

Liên minh AI Âu Lạc được thành lập để hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn bắt buộc, là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển và nâng cao đời sống cho nhân dân. Liên minh AI Âu Lạc quy tụ hơn 20 cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học tham gia với mục đích phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có khả năng xử lý tiếng Việt chính xác, tự nhiên, phù hợp với văn hóa và bản sắc Việt Nam, từ đó nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia. Bên cạnh đó, Liên minh hướng tới việc xây dựng một cộng đồng AI mở, minh bạch, nơi mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tự do tiếp cận và sử dụng các tài sản công khai của Liên minh, bao gồm mã nguồn, dữ liệu và mô hình, kể cả cho mục đích thương mại, nhằm khơi dậy sáng tạo, ứng dụng AI rộng khắp, hiện thực hóa chủ quyền AI quốc gia. Đồng thời, Liên minh cam kết phát triển các sản phẩm AI an toàn, có trách nhiệm, tuân thủ chuẩn mực đạo đức và các quy định pháp luật của Việt Nam.

Theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, AI được xếp ở vị trí số 1 trong 11 nhóm công nghệ chiến lược. Theo đó, công nghệ chiến lược được xác định là những công nghệ có tính đột phá, lan tỏa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Từ hơn một thập kỷ trước, FPT đã tiên phong nghiên cứu phát triển AI tại Việt Nam và xác định AI là một trong các công nghệ chiến lược quan trọng.

Đến nay, FPT sở hữu đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, chuyên gia AI; phát triển 2 nhà máy Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam và Nhật Bản. Các sản phẩm và giải pháp AI của FPT đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực như giáo dục, y tế, giáo dục, ngân hàng, thương mại và quản lý đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp, với hàng trăm triệu lượt sử dụng mỗi tháng.

Ở lĩnh vực đào tạo, FPT có mạng lưới hợp tác nghiên cứu với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước như Mila, LandingAI…; đưa AI vào giảng dạy từ lớp 1 và đưa AI/robot vào giáo dục phổ thông. Đến nay, tập đoàn đã đào tạo 1.700 sinh viên chuyên ngành AI và đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo kỹ năng AI cho 500.000 người.

Tháng 12/2025, FPT thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược thúc đẩy triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, với 05 đơn vị: Viện Quantum AI và Cyber Security (QACI), FPT UAV, Công nghệ Đường sắt FPT (FMT), FPT Cyber Security và DC5. Đây là bước đi chiến lược của FPT với mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao vì chủ quyền công nghệ quốc gia.