Sàn TMĐT khuyến mãi khủng cho người sắm Tết online

Những năm gần đây, mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần quen thuộc trong việc mua sắm Tết của người Việt. Chủ động sắm Tết sớm trên các nền tảng mua sắm trực tuyến giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ, người làm việc văn phòng và các gia đình ở xa trung tâm.

Tại khảo sát trong nghiên cứu “Người Việt Nam chuẩn bị cho tết 2026” của Insight Asia, có tới 63% đáp viên cho biết họ ưu tiên mua sắm online qua các sàn thương mại điện tử.

Từ người tiêu dùng đến tiểu thương, doanh nghiệp bán lẻ, tất cả đều đang dần thích nghi với xu hướng mới này. Các sàn thương mại điện tử đưa ra nhiều chương trình ưu đãi để thu hút người tiêu dùng trong dịp cao điểm này.﻿

Đón mùa mua sắm Tết Bính Ngọ 2026, Lazada Việt Nam khởi động chiến dịch “Siêu Sale Tết” từ ngày 15/1 đến 10/2/2026.

Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch này, Lazada triển khai loạt ưu đãi lớn trên toàn sàn. Đặc biệt trong 3 giai đoạn cao điểm diễn ra từ ngày 15 - 17/1, 25 - 27/1 và 1- 4/2, Lazada mang đến người tiêu dùng voucher chiến dịch lên đến 8 triệu đồng, kết hợp mức giảm giá lên đến 88%, freeship toàn sàn, đổi trả dễ dàng theo nhu cầu trong vòng 30 ngày.

Song song với đó, Lazada đẩy mạnh hoạt động LazLive mỗi ngày từ 8 giờ đến 22 giờ xuyên suốt từ 14 - 29/1/2026. Đây là hoạt động vừa tăng cường giải trí vừa giúp người xem săn deal giảm đến 88%, freeship và đặc biệt là voucher giảm 32% dành riêng cho khách hàng mới.

Riêng với các chủ thẻ ngân hàng và ví điện tử được Lazada tặng thêm mã giảm giá đến 10%, góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm Tết liền mạch, tiện lợi và tiết kiệm hơn cho người tiêu dùng. Tất cả các ngành hàng đều có giảm giá sâu cho mùa Tết, từ công nghệ, thời trang, làm đẹp đến bách hóa, hàng tiêu dùng nhanh, nhà cửa đời sống, quà Tết và thẻ điện thoại.

Với nhóm bách hóa và hàng tiêu dùng nhanh, Lazada mang đến ưu đãi giảm đến 88% cho các mặt hàng thiết yếu, đồng thời triển khai dịch vụ giao hỏa tốc 4 giờ tại một số khu vực, giúp người tiêu dùng linh hoạt chuẩn bị Tết ngay cả trong những ngày cận lễ. Ngành hàng nhà cửa đời sống cũng áp dụng mức giảm lên đến 50%, kèm voucher đến 1 triệu đồng cho các sản phẩm trang trí, gia dụng và quà tết.

Ở nhóm ngành hàng công nghệ, Lazada triển khai voucher tối đa lên đến 3 triệu đồng, kết hợp chương trình trả góp 0% cho đơn hàng từ 3 triệu đồng, tạo điều kiện để người tiêu dùng nâng cấp thiết bị, chuẩn bị cho nhu cầu làm việc, giải trí và kết nối trong dịp đầu năm mới. Ngành hàng thời trang và làm đẹp áp dụng mức giảm lên đến 50%, trong đó nhiều sản phẩm làm đẹp chính hãng còn có chương trình mua 1 tặng 1, kết hợp voucher thương hiệu lên đến 15%.

Bên cạnh đó, Lazada mở rộng trải nghiệm Tết sang nhóm dịch vụ số với chương trình nạp tiền điện thoại giảm trực tiếp 30.000 đồng và e-voucher dịch vụ giảm đến 5%, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái mua sắm Tết trọn vẹn trên một nền tảng duy nhất.

Đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng quốc tế chính hãng, gian hàng quốc tế Gmarket Korea và TMALL (gian hàng chính hãng của Taobao) tiếp tục tung khuyến mãi khủng trong dịp Tết với hàng triệu sản phẩm giảm giá lên tới 88%, hoàn toàn freeship, giao hàng nhanh chỉ trong 7 ngày và tùy ý đổi trả trong vòng 30 ngày. Với người mua lần đầu, Lazada tặng ngay voucher giảm đến 25%, giúp bạn tha hồ khám phá hàng triệu sản phẩm quốc tế hot trend.

Lazada cũng triển khai chương trình lì xì ngẫu nhiên “Xoay Vòng Tết Lộc 2026”, gửi tặng hàng ngàn bao lì xì đến người dùng từ ngày 8–14/1/2026. Không chỉ mang ý nghĩa may mắn đầu năm, mỗi bao lì xì còn mang đến trải nghiệm xoay “rút xăm” những lời chúc bình an, phát lộc, mở vận may, góp phần lan tỏa không khí Tết rộn ràng đến gia đình và bạn bè. Bên cạnh đó, người dùng có thể quét mã QR trên bao lì xì để thu thập voucher giảm giá lên đến 35%, áp dụng toàn sàn trong khuôn khổ chương trình Lazada Siêu Sale Tết.