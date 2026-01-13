Giả mạo đầu tư trên ứng dụng MetaTrader5, yêu cầu đóng “thuế” để rút tiền
Nhận tin mời đầu tư qua MetaTrader5 với cam kết lãi cao, một người dân Hà Nội suýt mất gần 500 triệu đồng khi bị yêu cầu đóng “thuế” mới được rút tiền.
Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đầu tư ứng dụng MetaTrader5. Theo đó, ông K (SN 1956; trú tại: Hà Nội) nhận được tin nhắn mời tham gia đầu tư ngoại hối qua ứng dụng MetaTrader5.
Với quảng cáo lợi nhuận cao, ông K đã tải ứng dụng về để đầu tư. Đối tượng hướng dẫn ông mở tài khoản cá nhân và gửi đường link lớp học giao dịch ngoại hối và cách nạp, rút tiền trên ứng dụng. Đồng thời, hứa hẹn nếu ông K tham gia lớp học trên sẽ nhận được quà tặng giá trị khác nhau (máy massage, dao cạo râu, điện thoại iphone…).
Ban đầu, ông K đã thực hiện thành công 3 giao dịch với tổng số tiền gần 500 triệu đồng và có lãi 3 triệu đồng. Khi ông muốn rút tiền về tài khoản cá nhân thì đối tượng thông báo ông phải đóng thuế 30% trên tổng số tiền đầu tư. Nghi ngờ mình đã bị lừa, ông K đã đến cơ quan Công an trình báo.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch điện tử, ứng dụng đầu tư, đặc biệt là các ứng dụng quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
VTV