Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giả mạo đầu tư trên ứng dụng MetaTrader5, yêu cầu đóng “thuế” để rút tiền

13-01-2026 - 08:13 AM | Kinh tế số

Nhận tin mời đầu tư qua MetaTrader5 với cam kết lãi cao, một người dân Hà Nội suýt mất gần 500 triệu đồng khi bị yêu cầu đóng “thuế” mới được rút tiền.

Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đầu tư ứng dụng MetaTrader5. Theo đó, ông K (SN 1956; trú tại: Hà Nội) nhận được tin nhắn mời tham gia đầu tư ngoại hối qua ứng dụng MetaTrader5.

Với quảng cáo lợi nhuận cao, ông K đã tải ứng dụng về để đầu tư. Đối tượng hướng dẫn ông mở tài khoản cá nhân và gửi đường link lớp học giao dịch ngoại hối và cách nạp, rút tiền trên ứng dụng. Đồng thời, hứa hẹn nếu ông K tham gia lớp học trên sẽ nhận được quà tặng giá trị khác nhau (máy massage, dao cạo râu, điện thoại iphone…).

Giả mạo đầu tư trên ứng dụng MetaTrader5, yêu cầu đóng “thuế” để rút tiền - Ảnh 1.

Ứng dụng lừa đảo

Ban đầu, ông K đã thực hiện thành công 3 giao dịch với tổng số tiền gần 500 triệu đồng và có lãi 3 triệu đồng. Khi ông muốn rút tiền về tài khoản cá nhân thì đối tượng thông báo ông phải đóng thuế 30% trên tổng số tiền đầu tư. Nghi ngờ mình đã bị lừa, ông K đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch điện tử, ứng dụng đầu tư, đặc biệt là các ứng dụng quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, SMS có nội dung sau

Theo An Thịnh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghịch lý ngành viễn thông: Hạ tầng của kỷ nguyên số, nhưng lại tăng trưởng chậm hơn nền kinh tế số 5-6 lần, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu lý do

Nghịch lý ngành viễn thông: Hạ tầng của kỷ nguyên số, nhưng lại tăng trưởng chậm hơn nền kinh tế số 5-6 lần, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu lý do Nổi bật

Chuyên gia cảnh báo: Người dân giao dịch tài sản số P2P có thể vô tình tiếp tay cho rửa tiền, trốn thuế

Chuyên gia cảnh báo: Người dân giao dịch tài sản số P2P có thể vô tình tiếp tay cho rửa tiền, trốn thuế Nổi bật

Công an TPHCM bắt kẻ đứng sau một sàn tiền điện tử

Công an TPHCM bắt kẻ đứng sau một sàn tiền điện tử

07:41 , 13/01/2026
Rò rỉ dữ liệu Instagram ảnh hưởng đến 17,5 triệu tài khoản người dùng

Rò rỉ dữ liệu Instagram ảnh hưởng đến 17,5 triệu tài khoản người dùng

07:15 , 13/01/2026
Chính thức khởi động Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trị giá 1 triệu USD

Chính thức khởi động Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trị giá 1 triệu USD

18:58 , 12/01/2026
Sàn TMĐT khuyến mãi khủng cho người sắm Tết online

Sàn TMĐT khuyến mãi khủng cho người sắm Tết online

17:28 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên