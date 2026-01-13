Apple hợp tác với Google để nâng cấp Siri bằng AI Gemini

Apple đã công bố hợp tác với Google để sử dụng mô hình AI Gemini của Google nhằm nâng cấp Siri, trợ lý ảo của hãng. Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển AI của Apple, hứa hẹn mang lại trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho người dùng Siri.

Theo thông tin từ Apple, công nghệ của Google được đánh giá là nền tảng có khả năng nhất cho các mô hình nền tảng của Apple. Việc hợp tác này sẽ cho phép Apple sử dụng AI Gemini và công nghệ đám mây của Google cho các mô hình tương lai của hãng.

Việc nâng cấp Siri bằng AI Gemini dự kiến sẽ mang lại những tính năng mới như khả năng trả lời thông tin toàn cầu, giúp Siri có thể tìm kiếm và cung cấp thông tin một cách hiệu quả hơn. Điều này có thể cải thiện đáng kể khả năng tương tác của Siri với người dùng.

Trước đó, Apple đã dành một năm qua để phát triển phiên bản Siri nâng cấp với AI, nhưng đã phải trì hoãn cập nhật vào tháng Ba vừa qua do mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Sự chậm trễ này cho thấy những thách thức mà Apple phải đối mặt trong quá trình phát triển AI cho Siri.

Tháng trước, Apple đã có sự thay đổi quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo AI khi John Giannandrea, cựu giám đốc AI của hãng, rời khỏi vị trí và được thay thế bởi Mike Rockwell, người đứng đầu Vision Pro tại Apple. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến các dự án AI đang tiến hành của hãng.

Apple cũng đã xem xét nhiều đối tác khác trong lĩnh vực AI như OpenAI, Anthropic và Perplexity. Theo CEO Tim Cook, Apple có kế hoạch tích hợp với nhiều công ty AI hơn trong tương lai, cho thấy cam kết của hãng trong việc nâng cao khả năng AI của mình.

Sự hợp tác với Google đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện Siri, biến nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dùng. Với việc sử dụng AI Gemini, Siri có thể trở nên trực quan và phản hồi nhanh chóng hơn, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.