Apple năm 2025: Dịch vụ tăng trưởng kỷ lục, App Store chạm mốc 850 triệu người dùng mỗi tuần

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc tăng trưởng quan trọng đối với mảng dịch vụ của Apple, khi hàng loạt nền tảng cốt lõi như App Store, Apple Pay, Apple TV và Apple Music đồng loạt ghi nhận mức độ tương tác cao chưa từng có, cùng tốc độ mở rộng mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu.

Theo số liệu do Apple công bố, App Store hiện có hơn 850 triệu người dùng trung bình mỗi tuần tại 175 quốc gia và vùng lãnh thổ, mức cao nhất kể từ khi nền tảng này ra đời. Trong năm qua, các cửa hàng App Store tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc đều ghi nhận lượng truy cập kỷ lục, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Bức tranh dịch vụ năm 2025 của Apple phản ánh quy mô người dùng kỷ lục và tác động kinh tế ngày càng lớn, với thành công từ App Store, Apple Pay đến Apple TV và Apple Music.

Không chỉ là kênh phân phối ứng dụng, App Store tiếp tục được Apple định vị như một trụ cột kinh tế số. Tính từ năm 2008 đến nay, các nhà phát triển đã thu về hơn 550 tỷ USD từ việc bán hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số trên nền tảng này. Riêng năm 2024, hệ sinh thái App Store đã thúc đẩy 1,3 nghìn tỷ USD doanh thu và giao dịch, trong đó hơn 90% giá trị thương mại trực tiếp thuộc về các nhà phát triển.

Theo ông Eddy Cue, thành công của App Store gắn liền với người dùng và cộng đồng nhà phát triển. (Ảnh: Mac Magazine)

“Năm 2025 cho thấy các dịch vụ của Apple đang ngày càng đóng vai trò thiết yếu trong đời sống hằng ngày của người dùng trên toàn cầu,” ông Eddy Cue, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Dịch vụ của Apple, cho biết. “Từ giải trí, thanh toán đến lưu trữ và kết nối, chúng tôi tập trung xây dựng những trải nghiệm an toàn, riêng tư và liền mạch, đồng thời tạo ra cơ hội tăng trưởng bền vững cho cộng đồng nhà phát triển và đối tác.”

Apple Pay mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực thanh toán

Song song với App Store, Apple Pay tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội. Hiện dịch vụ này đã có mặt tại 89 thị trường, hợp tác với hơn 11.000 ngân hàng và đối tác mạng lưới thanh toán trên toàn cầu.

Trong năm qua, Apple Pay đã giúp chặn đứng gian lận trị giá vượt xa 1 tỷ USD trên toàn cầu, đồng thời tạo ra doanh số gia tăng hơn 100 tỷ USD cho các nhà bán lẻ trên toàn thế giới.

Theo dữ liệu của Apple và các tổ chức trong ngành, Apple Pay đã giúp ngăn chặn gian lận với tổng giá trị vượt 1 tỷ USD, đồng thời tạo thêm hơn 100 tỷ USD doanh số cho các nhà bán lẻ. Trong mùa mua sắm cao điểm tháng 11 và 12, tốc độ tăng trưởng giao dịch qua Apple Pay vượt xa mức tăng chung của chi tiêu tiêu dùng.

Đáng chú ý, với iOS 26, Apple Pay tiếp tục mở rộng khả năng thanh toán linh hoạt, cho phép người dùng trả góp hoặc sử dụng điểm thưởng do ngân hàng phát hành trực tiếp tại cửa hàng.

Apple TV, Apple Music lập kỷ lục người xem và giải thưởng

Mảng nội dung số cũng chứng kiến một năm bùng nổ. Apple cho biết Apple TV đạt mức độ xem cao nhất từ trước đến nay trong tháng 12/2025, với tổng số giờ xem tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Bom tấn mùa hè F1 của Apple Studios là bộ phim đứng đầu phòng vé toàn cầu.

Động lực tăng trưởng đến từ cả thị trường Bắc Mỹ, châu Âu lẫn Mỹ Latinh, cùng loạt nội dung được đón nhận mạnh mẽ như F1, Kẻ Lạc Loài và Kế Hoạch Bảo Vệ Gia Đình 2. Trong đó, F1 trở thành phim thể thao có doanh thu cao nhất mọi thời đại và là nội dung được xem nhiều nhất trên Apple TV.

Ở mảng giải thưởng, Apple TV tiếp tục củng cố vị thế khi đến nay đã giành 672 giải thưởng và 3.085 đề cử, với nhiều tác phẩm dẫn đầu tại Giải Emmy năm qua.

Chuyện Hãng Phim của Apple TV làm nên lịch sử khi trở thành phim hài tân binh đoạt nhiều giải Emmy nhất từ trước đến nay.

Năm 2025 cũng là năm thành công nhất của Apple Music kể từ khi ra mắt, với kỷ lục mới về số người nghe và lượng đăng ký mới, đúng dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động. Dịch vụ này đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận khi hợp tác với nhiều đối tác ngoài hệ sinh thái Apple.

Apple Music đã có năm thành công rực rỡ nhất từ trước đến nay trong năm 2025, phá vỡ kỷ lục về cả lượng người nghe lẫn lượng người đăng ký mới.

Apple Podcasts và Apple News ghi nhận mức độ tương tác cao kỷ lục, với số lượng người nghe, lượt phát và thuê bao tăng mạnh. Các tính năng hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo, như cải thiện hội thoại, tạo chương tự động và mở rộng bản chép lời đa ngôn ngữ, góp phần nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng.

Mở rộng toàn cầu loạt dịch vụ đời sống

Trong năm qua, Apple tiếp tục mở rộng các dịch vụ đời sống thường nhật. Apple Fitness+ được triển khai thêm tại 28 quốc gia, Apple Maps mở rộng trải nghiệm thành phố chi tiết tại nhiều điểm đến mới, trong khi ứng dụng Tìm giúp giảm tới 90% số hành lý “thất lạc thực sự” tại các hãng hàng không đối tác.

Trong năm 2025, Apple Fitness+ đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất kể từ khi ra mắt dịch vụ khi triển khai thêm tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Bên cạnh đó, iCloud và các gói Apple One tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị và thành viên gia đình.

Kết quả năm 2025 cho thấy mảng dịch vụ đang trở thành động lực tăng trưởng ổn định và dài hạn của Apple, trong bối cảnh thị trường phần cứng toàn cầu ngày càng cạnh tranh và bão hòa. Việc tập trung vào quy mô người dùng, mức độ tương tác và mở rộng hệ sinh thái giúp Apple củng cố vị thế không chỉ như một hãng công nghệ, mà như một nhà cung cấp hạ tầng số toàn cầu.

Trong thời gian tới, thách thức lớn nhất với Apple sẽ là duy trì đà tăng trưởng này song song với các yêu cầu ngày càng chặt chẽ về cạnh tranh, quyền riêng tư và quản lý nền tảng tại nhiều thị trường lớn.