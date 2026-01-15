Hộ kinh doanh ngao thắc mắc, trường hợp nào chịu thuế GTGT khi vừa tự nuôi, vừa mua lại để bán? Cục Thuế trả lời

Ngày 26/12/2025, Bộ Tài chính đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025.

Tại đây, một người nộp thuế có địa chỉ tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Hộ kinh doanh của em kinh doanh bán buôn ngao, một phần tự nuôi, một phần mua lại của các cá nhân nuôi ngao để bán lại cho các hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh của em có doanh thu khoảng 20 tỷ/năm".

Người nộp thuế này hỏi, khi xuất hóa đơn bán cho các hộ kinh doanh, thuế giá trị gia tăng (GTGT) có thuộc trường hợp không kê khai tính nộp thuế không.

Với câu hỏi này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:

"Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

1. Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

...

3. Thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi; thức ăn thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản.

...."

Tại điểm d khoản 2, khoản 3, khoản 5, Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 quy định thuế suất:

"Thuế suất

....

2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

d) Sản phẩm cây trồng, rừng trồng (trừ gỗ, măng), chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, trừ sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này;

......"

Căn cứ Phụ lục 1 Thông tư 40/2021/TT-BTC Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế cho biết, căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh Phạm Thị Liên có một phần tự nuôi ngao bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Phạm Thị Liên mua ngao của các hộ để bán cho các hộ khác thì thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khai thuế, tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu phải kê khai và nộp thuế theo Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.