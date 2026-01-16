Geely Việt Nam tung “Lộc Tết nhân đôi”, chạm mốc 52 đại lý toàn quốc

Nối tiếp thành công của chương trình "May mắn cùng Geely | Mua xe – trúng xe" trong tháng 12/2025, Geely Việt Nam chính thức triển khai chương trình ưu đãi đầu năm mang tên "Lộc Tết nhân đôi - Tri ân khách hàng Tết Bính Ngọ", áp dụng trên toàn hệ thống từ nay đến hết ngày 31/1/2026.

Theo đại diện hãng, chương trình được thiết kế như một lời cảm ơn gửi tới khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu trong năm 2025, đồng thời gia tăng cơ hội sở hữu xe mới cho người tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết Nguyên đán.

Mua xe - dự thưởng, tổng giá trị giải thưởng gần 800 triệu đồng

Theo công bố từ Geely Việt Nam, tất cả khách hàng mua các mẫu xe Coolray, EX5 và Monjaro trong thời gian khuyến mại sẽ được cấp một mã dự thưởng tương ứng với số VIN của xe. Phiên quay số dự kiến tổ chức vào ngày 6/2/2026 và được livestream trực tiếp trên fanpage chính thức của Geely Việt Nam, kết quả sẽ được công bố vào ngày 7/2/2026.

Cơ cấu giải thưởng của chương trình bao gồm một giải đặc biệt là mẫu Geely Coolray Flagship trị giá 599 triệu đồng, ba giải nhất là điện thoại iPhone 17 phiên bản 256 GB, mỗi giải trị giá 24,99 triệu đồng, năm giải nhì là TV Samsung Crystal UHD 4K 55 inch trị giá 15,9 triệu đồng mỗi chiếc và 20 giải ba là gói cứu hộ miễn phí trong ba năm, trị giá 1 triệu đồng cho mỗi giải. Tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 800 triệu đồng. Theo quy định của chương trình, các phần thưởng không được quy đổi thành tiền mặt và sẽ được trao cho khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm công bố kết quả.

Trước đó, chương trình "May mắn cùng Geely | Mua xe - trúng xe" được hãng triển khai trong tháng 12/2025 đã nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, với giải đặc biệt – một chiếc Coolray Flagship trị giá 599 triệu đồng. Giải thưởng này đã được quay số công khai, thuộc về anh Đặng Thanh Đồng - một khách hàng mua xe tại Geely Bình Dương. Đây cũng là lần thứ ba Geely Việt Nam tổ chức chương trình bốc thăm trúng xe kể từ khi gia nhập thị trường trong nước, qua đó thể hiện định hướng xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với các chính sách bán hàng minh bạch và chú trọng vào lợi ích thực tế của người tiêu dùng.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tasco Auto gọi điện chúc mừng anh Đặng Thanh Đồng - khách hàng may mắn trúng xe Geely Coolray trong phiên quay số ngày 05/01 vừa qua.

Song song với hoạt động quay số trúng thưởng, Geely Việt Nam tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi trực tiếp cho từng dòng xe trong tháng 1/2026. Cụ thể, mẫu Coolray được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất; mẫu EX5 được ưu đãi tiền mặt lên tới 45 triệu đồng, đồng thời khách hàng được tặng trụ sạc tại nhà công suất 7kW, miễn phí công lắp đặt tiêu chuẩn cùng một bộ sạc cầm tay; trong khi đó, dòng Monjaro được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và quà tặng tiền mặt, riêng phiên bản Monjaro Premium được áp dụng mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, được đánh giá là cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D.

Geely EX5 - Mẫu xe thuần điện của Geely vừa ra mắt thị trường hồi tháng 7/2025 với tầm vận hành 495 km trong một lần sạc đầy, sạc nhanh từ 30% lên 80% trong 20 phút.

Nhờ việc kết hợp các gói ưu đãi và hỗ trợ chi phí, giá khởi điểm thực tế của các mẫu xe được điều chỉnh xuống mức dễ tiếp cận hơn, với Coolray từ 454 triệu đồng, EX5 từ 794 triệu đồng và Monjaro từ 999 triệu đồng.

Chạm mốc 52 đại lý, hướng tới mạng lưới 56 showroom trên toàn quốc

Song song với các hoạt động bán hàng, Geely Việt Nam cho biết đã hoàn thiện 52 showroom và hơn 100 điểm dịch vụ trên toàn quốc, tiệm cận mục tiêu 56 đại lý trong giai đoạn đầu năm 2026. Đáng chú ý, mạng lưới này được xây dựng chỉ sau chưa đầy một năm kể từ thời điểm thương hiệu chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, qua đó thiết lập một trong những tốc độ mở rộng hệ thống phân phối nhanh nhất ngành ô tô trong nước hiện nay.

Với quy mô 52 đại lý 3S, Geely hiện cũng đang ở top đầu nhóm các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang gia nhập thị trường Việt Nam về độ phủ mạng lưới và năng lực tiếp cận khách hàng.

Geely Việt Nam đã ghi nhận tốc độ mở rộng hệ thống phân phối thuộc nhóm nhanh nhất trong ngành ô tô.

Hệ thống đại lý và dịch vụ của Geely được phát triển theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng, đồng thời tích hợp với hệ sinh thái dịch vụ di chuyển của Tasco Auto, từ bán hàng, bảo dưỡng, cứu hộ đến tài chính - bảo hiểm. Điều này giúp người dùng tại nhiều tỉnh thành có thể tiếp cận sản phẩm và dịch vụ hậu mãi thuận tiện, đồng bộ hơn.

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, các mẫu xe Geely phân phối tại Việt Nam đều được phát triển dựa trên DNA an toàn - giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín của thương hiệu trên thị trường quốc tế, bên cạnh các yếu tố về công nghệ, thiết kế và khả năng vận hành phù hợp với điều kiện sử dụng trong nước.