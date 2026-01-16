Halio dẫn đầu dòng máy triệt lông cá nhân 2 năm liên tiếp tại Việt Nam

Phụ nữ hiện đại yêu bản thân và chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn

Hình ảnh người phụ nữ hiện đại ngày nay không chỉ được định nghĩa bởi thành công trong công việc hay vai trò trong gia đình, mà còn thể hiện rõ qua cách họ yêu thương và chăm sóc chính cơ thể mình. Chăm sóc cơ thể không còn là khái niệm "xa xỉ" hay chỉ dành cho những dịp đặc biệt, mà đã trở thành một phần thiết yếu trong nhịp sống thường nhật.

Nhận thức về cơ thể của phụ nữ Việt đang có những bước chuyển rõ rệt. Những vùng da thường xuyên lộ diện như cánh tay, chân hay vùng dưới cánh tay ngày càng được chú trọng, bởi chúng gắn liền trực tiếp với hình ảnh cá nhân trong giao tiếp, công việc và đời sống hằng ngày. Đối với nhiều phụ nữ, sự xuất hiện của lông sẫm màu trên các vùng da này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn trở thành rào cản tâm lý, khiến họ e ngại khi thể hiện phong cách cá nhân hoặc tham gia các hoạt động xã hội.

Bên cạnh đó, sự thay đổi nhận thức này còn thể hiện rõ qua phong cách thời trang ngày càng cởi mở và đa dạng. Phụ nữ hiện đại thoải mái lựa chọn những thiết kế váy ngắn, áo hai dây, hay những bộ cánh gợi cảm mà không cần e ngại. Điều này kéo theo mong muốn duy trì làn da mịn màng một cách ổn định và lâu dài. Việc chủ động loại bỏ lông tại những vùng tiếp xúc nhiều như cánh tay, chân không chỉ là nhu cầu làm đẹp, mà còn là một phần của lối sống hiện đại, tự chủ và tràn đầy năng lượng.

Máy triệt lông cá nhân dần trở thành sản phẩm thiết yếu của phụ nữ Việt

Trước đây, việc loại bỏ lông thường gắn liền với những phương pháp truyền thống như dùng dao cạo, kem tẩy lông hay wax. Tuy nhiên, các phương pháp này đều tồn tại nhiều hạn chế như gây đau rát, viêm nang lông và khiến lông mọc lại cứng hơn. Hơn nữa, không phương pháp nào trong số này mang lại hiệu quả lâu dài.

Chính những hạn chế đó đã mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của dòng máy triệt lông cá nhân tại thị trường Việt Nam. Theo dữ liệu từ Metric - Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thông minh, dòng sản phẩm máy triệt lông cá nhân đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong hai năm gần đây. Tổng doanh số đạt 985.5 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với giai đoạn trước, trong đó sản lượng bán ra đạt 485.531 sản phẩm. Con số này cho thấy mức độ đón nhận ngày càng cao của người tiêu dùng, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng thiết yếu của máy triệt lông cá nhân trong thói quen chăm sóc cơ thể của phụ nữ Việt.

Động lực tăng trưởng còn đến từ việc: máy triệt lông tại nhà đáp ứng hiệu quả các nhu cầu cốt lõi của người tiêu dùng hiện đại như tính chủ động, riêng tư và linh hoạt về thời gian. Máy triệt lông cá nhân cho phép phụ nữ duy trì thói quen chăm sóc cơ thể một cách đều đặn và chuyên nghiệp ngay tại không gian riêng của mình, đặc biệt phù hợp với nhịp sống ngày càng bận rộn và ưu tiên sự tiện lợi.

Halio được hàng triệu phụ nữ Việt tin tưởng trong hành trình chăm sóc cơ thể

Thị trường máy triệt lông cá nhân tại Việt Nam hiện nay cực kỳ sôi động với sự góp mặt của nhiều thương hiệu quốc tế và nội địa. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt đó, Halio đã vươn lên và khẳng định vị thế dẫn đầu khi trở thành thương hiệu máy triệt lông cá nhân bán chạy nhất Việt Nam trong hai năm liên tiếp (theo dữ liệu từ Metric về top thương hiệu bán chạy nhóm sản phẩm máy triệt lông từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025).

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường độc lập từ Metric, đơn vị chứng thực số liệu và xếp hạng hàng đầu Việt Nam, Halio chính thức là nhãn hiệu máy triệt lông bán chạy số 1 Việt Nam, xét trên cả doanh số và sản lượng trên các sàn TMĐT trong 2 năm liên tiếp (từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025). Kết quả này được tổng hợp từ dữ liệu giao dịch thực tế trên Shopee, Lazada và TikTok Shop, cho thấy mức độ tin tưởng và lựa chọn ổn định của người tiêu dùng đối với thương hiệu.

Thành công của Halio đến từ việc nắm bắt đúng thời điểm nhu cầu thị trường hình thành, đồng thời xây dựng định vị rõ ràng gắn liền với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, chủ động và coi trọng việc chăm sóc bản thân. Thương hiệu hướng đến nhóm khách hàng đa dạng, từ thế hệ Gen Z theo đuổi lối sống năng động đến nhóm phụ nữ trưởng thành ưu tiên sự tiện lợi, hiệu quả và tính lâu dài trong các quyết định làm đẹp.

Sản phẩm của Halio đáp ứng nhu cầu của phụ nữ ở mọi lứa tuổi, từ những cô gái trẻ Gen Z muốn khẳng định phong cách sống năng động đến những phụ nữ thành đạt coi trọng sự tiện lợi và hiệu quả cao. Việc máy triệt lông Halio liên tục đứng đầu thị trường trong 2 năm là minh chứng cho thấy người tiêu dùng đã thực sự coi đây là một khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe và vẻ đẹp lâu dài.

Bên cạnh yếu tố thương hiệu, Halio còn tạo khác biệt nhờ tiên phong ứng dụng các công nghệ thẩm mỹ cao cấp vào thiết bị nhỏ gọn cầm tay:

Công nghệ ánh sáng xung cường độ cao IPL (Intense Pulsed Light): Tác động sâu vào melanin để ức chế quá trình mọc lông một cách an toàn, không xâm lấn và góp phần cải thiện làn da sáng mịn.

Công nghệ làm lạnh bằng đá Sapphire: Hoạt động ở nhiệt độ 10°C nhằm mang lại cảm giác dễ chịu, giảm thiểu đáng kể tình trạng châm chích hay bỏng rát trong suốt quá trình triệt.

Công nghệ đèn kép Dual Lights: Có khả năng phát năng lượng mạnh gấp 3 lần so với các máy triệt lông thông thường và tác động sâu tới nang lông.

Việc liên tục cải tiến sản phẩm và đưa các công nghệ tiên tiến trên thế giới đến gần hơn với người tiêu dùng Việt cho thấy tinh thần tiên phong của Halio, một thương hiệu không chỉ theo kịp xu hướng, mà còn chủ động dẫn dắt thị trường làm đẹp tại nhà.

Khi chăm sóc bản thân không còn là xu hướng, mà trở thành lối sống

Khi chăm sóc bản thân đã trở thành một lối sống, việc lựa chọn những sản phẩm đồng hành chất lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Với vị trí dẫn đầu doanh số trong hai năm liên tiếp, Halio không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong phân khúc máy triệt lông cá nhân, mà còn trở thành lựa chọn đáng tin cậy của hàng triệu phụ nữ Việt (theo dữ liệu từ Metric về top thương hiệu bán chạy nhóm sản phẩm máy triệt lông từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025). Thành tích này phản ánh niềm tin bền vững của thị trường đối với một thương hiệu đáp ứng hài hòa giữa hiệu quả sử dụng, trải nghiệm người dùng và giá trị lâu dài, đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình xây dựng sự tự tin và chăm sóc bản thân một cách bền vững.

Halio là nhãn hiệu Máy triệt lông bán chạy số 1 Việt Nam (về doanh số & sản lượng) trên các sàn thương mại điện tử trong 2 năm từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

