Tập đoàn dược phẩm Trung Quốc chào mua gần 78% vốn điều lệ Imexpharm

CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã: IMP, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc nhận được hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu IMP từ Lian SGP Holding Pte. Ltd.



Theo đó, Lian SGP Holding Pte. Ltd. đăng ký chào mua công khai hơn 120 triệu cổ phiếu IMP (tương đương 77,94% vốn điều lệ). Giá chào mua 57.400 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị thương vụ khoảng 6.900 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2025, cổ đông lớn nhất tại Imexpharm là SK Investment (sở hữu gần 73,45 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 47,69%). Tiếp đến là Tổng Công ty Dược Việt Nam (mã: DVN, sàn UPCoM) nắm 33,94 triệu cổ phiếu chiếm 22,04% vốn.

CTCP Đầu tư Bình Minh Kim sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,75% và CTCP Đầu tư KBA nắm 11,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,37%.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. là công ty con gián tiếp do "ông lớn" dược phẩm Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) sở hữu 100%.

Trước đó, Livzon công bố kế hoạch thâu tóm IMP từ cuối tháng 5/2025 với bản hợp đồng mua lại 64,81% vốn.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Imexpharm, Chủ tịch Sung Min Woo xác nhận cổ đông SK đang tiến hành tái cấu trúc danh mục đầu tư toàn cầu, bao gồm các tài sản tại Việt Nam. Ông cũng để ngỏ khả năng SK sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Imexpharm trong thời gian tới.

SK Group bắt đầu đầu tư vào Imexpharm từ năm 2020 thông qua công ty con SK Investment Vina III với tỷ lệ sở hữu ban đầu gần 25%. Sau đó, tập đoàn này liên tục tăng tỷ lệ nắm giữ lên 65%, thông qua 3 pháp nhân gồm SK Investment Vina III, Đầu tư Bình Minh Kim và Đầu tư KBA.

Livzon là tập đoàn dược phẩm lớn của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1985, vốn điều lệ hiện tại hơn 935 triệu Nhân dân tệ. Tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại dược phẩm, tân dược, đông y, nguyên liệu thuốc… hoạt động trên hơn 30 quốc gia toàn cầu, trong đó có Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á...

Trong chín tháng đầu năm 2025, doanh thu gộp của Imexpharm đạt 2.118 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 16%. Tính đến cuối tháng 9, Imexpharm đã hoàn thành 68% mục tiêu doanh thu thuần cả năm và 63% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trong 3 quý đầu năm, Imexpharm ra mắt 20 sản phẩm mới, vượt kế hoạch năm (16 SKUs), đồng thời duy trì đổi mới sáng tạo với 144 dự án R&D đang triển khai.



