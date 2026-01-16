Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có chỉ đạo quan trọng về tuyến cao tốc xuyên rừng đẹp nhất Việt Nam do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng

Sáng 15/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã có buổi làm việc với các nhà đầu tư để nghe báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch triển khai xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc theo phương thức PPP đã được ký kết giữa các bên gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng (cơ quan ký kết hợp đồng), Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (nhà đầu tư) và Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc (doanh nghiệp dự án).

Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, doanh nghiệp dự án đang khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức, huy động nhân sự bảo đảm các điều kiện cần thiết. Đến nay, doanh nghiệp dự án đã xác định các nhà thầu thực hiện thiết kế kỹ thuật sau thiết kế cơ sở (TKKT) đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang triển khai công tác khảo sát; khối lượng khảo sát đạt khoảng 4%, khối lượng lập TKKT đạt khoảng 2%.

Cùng với đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và đơn vị tư vấn TKKT đang khảo sát các vị trí bố trí văn phòng làm việc tại hiện trường, các mỏ vật liệu, bãi đổ thải, vị trí đặt trạm, mặt bằng tập kết vật liệu, bãi đúc cấu kiện, đúc dầm cầu…

Doanh nghiệp dự án cũng đang triển khai lựa chọn nhà thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ. Dự kiến, sau khi hoàn thành các công việc cần thiết, dự án sẽ được triển khai thi công từ tháng 02/2026 đến tháng 12/2027.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ban, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Sở Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời bảo đảm công tác thiết kế phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tế của địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sớm chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án; khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát, xác định nguồn gốc, tính pháp lý đối với các hồ sơ còn tồn đọng; sớm có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Sở Xây dựng để xác định tổng nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho toàn tuyến.

Đối với nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ động triển khai các công việc liên quan ngay sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của các sở, ban, ngành; đồng thời chủ động khảo sát, đánh giá chất lượng các mỏ khoáng sản trên địa bàn, xây dựng phương án sử dụng vật liệu hợp lý nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu san lấp, thi công phục vụ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai thi công và đưa dự án vào vận hành.

Hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt vào tháng 6/2025.

Sáng ngày 19/12/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đây là dự án nhóm A, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường bộ cấp I, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuyến có tổng chiều dài khoảng 66 km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 12 km và đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài gần 54 km.

Theo thiết kế giai đoạn đầu, tuyến đường có bề rộng nền 17m, bố trí 4 làn xe ô tô, vận tốc khai thác 80km/h, dọc tuyến có làn dừng khẩn cấp không liên tục. Riêng tại các đoạn nền đào sâu, đắp cao, nút giao liên thông và một số cầu, mặt cắt ngang được thiết kế theo quy mô hoàn chỉnh, với bề rộng nền 22m nhằm bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn khai thác.

Ở giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc sẽ được mở rộng lên 22m, bổ sung 2 làn dừng khẩn cấp, đáp ứng nhu cầu lưu thông trong dài hạn.

Mặt bằng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Huoai (Lâm Đồng) được bàn giao cho nhà đầu tư. Ảnh: Phúc Khánh

Tập đoàn Sơn Hải là đơn vị trúng thầu, dự kiến thi công trong thời gian 25 tháng và vận hành, thu phí trong 23 năm 9 tháng dự kiến thời gian thi công 25 tháng, hoàn thành vào ngày 31/12/2027 và thời gian thu phí là 23 năm 9 tháng.

Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ khoảng hơn 18.000 tỷ đồng , trong đó vốn ngân sách Nhà nước 6.500 tỷ đồng (chiếm 36%), vốn nhà đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng (64%). Thời gian thu phí, hoàn vốn dự kiến 23 năm 9 tháng .

Khi hoàn thành và kết nối đồng bộ với cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, tuyến Tân Phú – Bảo Lộc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, qua đó giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20 và được đánh giá là tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam.