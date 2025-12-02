Một loạt doanh nghiệp quân đội thông báo bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu MBB

Ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28, Công ty TNHH MTV Vật tư Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng và ﻿Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 14 vừa công bố thông tin bán ra lượng lớn cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã CK: MBB).

Tổng Công ty 28 (Agtex28) đã phê duyệt phương án chuyển nhượng 2,5 triệu cổ phiếu MBB. Đây là lượng cổ phiếu tăng thêm từ cổ tức được chia hàng năm. Tổng Công ty 28 đưa ra mức giá khởi điểm không thấp hơn 24.030 đồng/cổ phiếu.

Ước tính theo mệnh giá, tổng giá trị đợt chào bán này khoảng 25 tỷ đồng, nhưng với giá thị trường kỳ vọng, Agtex28 có thể thu về hơn 60 tỷ đồng.

Giao dịch dự kiến thực hiện ngay trong tháng 12/2025 qua phương thức khớp lệnh trên sàn HOSE.﻿ Được biết, hiện tại Tổng Công ty 28 đang sở hữu hơn 38,2 triệu cổ phiếu MBB, tương đương 0,474% vốn điều lệ của ngân hàng này.

Công ty TNHH MTV Vật tư Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng cũng công bố bán ra 306.456 cổ phiếu, tương đương 0,0058% số lượng cổ phần đang lưu hành của MB.



Theo quyết định ngày 19/11/2025, mức giá khởi điểm mà công ty đưa ra là 24.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước đó. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài trong 6 tháng, từ 10/12/2025 đến 09/06/2026.



Một đơn vị khác thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 14 cũng tham gia đợt thoái vốn này với khối lượng 232.984 cổ phiếu. Mức giá chào bán dự kiến tối thiểu là 23.550 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong Quý IV/2025.﻿

Cả ba doanh nghiệp đều cho biết việc thoái vốn nhằm thực hiện chủ trương đầu tư vốn của các doanh nghiệp quân đội theo quyết định của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng, đồng thời tạo nguồn vốn để đầu tư cho các dự án và ngành nghề kinh doanh chính.﻿

Về phía Ngân hàng MB, đơn vị này vẫn đang duy trì đà tăng trưởng ổn định. Năm 2025, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khoảng 10%, kiểm soát nợ xấu dưới 1,7% và tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức hấp dẫn cho cổ đông . Việc các cổ đông tổ chức thoái vốn được đánh giá là hoạt động tái cơ cấu tài chính bình thường của doanh nghiệp.

Mặc dù ghi nhận động thái bán ra từ một số đơn vị thành viên, sự hiện diện của khối doanh nghiệp Quân đội tại Ngân hàng MB vẫn vô cùng vững chắc thông qua các cổ đông chiến lược chủ chốt.

Dữ liệu thống kê về sở hữu cổ phiếu cho thấy Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hiện đang là cổ đông lớn nhất với khối lượng nắm giữ áp đảo lên tới hơn 1,18 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 14,7%. Bên cạnh đó, các tên tuổi lớn khác trong khối quốc phòng cũng duy trì tỷ trọng sở hữu đáng kể, điển hình như Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Vietnam Helicopter) nắm giữ 8,43% (hơn 679 triệu cổ phiếu) và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sở hữu 7,09% (hơn 570 triệu cổ phiếu).﻿