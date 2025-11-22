Siêu dự án 1,5 tỷ USD của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump gặp khó, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo tháo gỡ

Ngày 18/1, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án, trong đó có Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu (dự án Trump International Hưng Yên).

Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương, Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu đang thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 với diện tích hơn 510 ha tại 2 xã Khoái Châu và Châu Ninh. Tuy nhiên, đến nay việc giải phóng mặt bằng (GPMB) phần đất nông nghiệp, đất công ích khó đạt tiến độ 100% diện tích trong tháng 11 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của các dự án đối với sự phát triển của tỉnh; các ngành, địa phương xác định rõ công tác GPMB các dự án là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác GPMB; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt công tác GPMB; chú trọng công tác tái định cư, làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống của Nhân dân.

Các sở, ngành bố trí nhân lực, cán bộ chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn các phường, xã xây dựng phương án đền bù GPMB, phương án bố trí khu tái định cư, di dời mồ mả, nghĩa trang Nhân dân trong phạm vi dự án.

Các đơn vị thi công, chủ đầu tư chú trọng bảo đảm an toàn, kỹ thuật trong thi công xây dựng; chú trọng yếu tố thẩm mỹ, đồng bộ trong quá trình triển khai dự án. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát sinh; bảo đảm các dự án được triển khai theo đúng quy định.

Dự án Trump International Hưng Yên có tổng diện tích quy hoạch trên 888,5ha nằm trên địa bàn 3 xã, trong đó xã Châu Ninh hơn 673ha, xã Khoái Châu hơn 208ha và xã Chí Minh 7,31ha.

Dự án được chia làm 4 tiểu khu, gồm khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái, khu đô thị thương mại dịch vụ và khu cây xanh, công viên chuyên đề.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1,5 tỷ USD, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên làm chủ đầu tư. Nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Trump Organization và Công ty Hưng Yên - công ty thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, đây là dự án mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam.﻿