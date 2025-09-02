Loạt doanh nghiệp bất động sản 'thay áo' đón thời cơ mới

Danh Khôi đổi tên thành Tập đoàn NRC

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (mã: NRC, sàn HNX) diễn ra ngày 24/6 đã thông qua việc thay đổi tên Công ty từ "CTCP Tập đoàn Danh Khôi" thành "CTCP Tập đoàn NRC" với tên viết tắt là NRC Corp.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 31/7/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (NRC Corp).

Logo của Tập đoàn Danh Khôi sau khi đổi tên

Ban lãnh đạo cho rằng "Danh Khôi" là thương hiệu gắn liền với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản. Trong khi đó, Công ty đang có định hướng đa ngành nên cần một thương hiệu mới.

Theo đó, NRC định hướng phát triển thông qua tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh mới như nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe.

Việc chọn mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới được NRC giải thích là vì đánh giá cao tiềm năng và khả năng mở rộng trên cơ sở phát huy lợi thế tiện ích tại các dự án do Công ty đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

Để hiện thực hóa việc mở rộng kinh doanh, NRC đã công bố nghị quyết thông qua việc thành lập Công ty TNHH NRC Pharma.

Pháp nhân mới thành lập có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do NRC sở hữu 100% vốn, đăng ký 24 ngành nghề với hoạt động chính là bán buôn đồ dùng cho gia đình gồm: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, tạp hóa, đồ dùng cá nhân... Ông Trịnh Văn Bảo được cử là người đại diện phần vốn góp của NRC tại NRC Pharma.

Văn Phú - Invest đổi thành Bất động sản Văn Phú

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã: VPI) hiện đã đổi tên thành CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú sau khi ĐHĐCĐ thông qua vào tháng 4/2025. Đây là lần đầu tiên công ty đổi tên sau khi cổ phần hóa năm 2008.

Chủ tịch Tô Như Toàn cho biết chiến lược của Văn Phú 10 năm tới tập trung vào bất động sản, đặc biệt là bất động sản nhà ở và đô thị nên việc đổi tên Công ty nhằm nhấn mạnh lĩnh vực đầu tư. Tên trước đây dễ gây hiểu lầm công ty đầu tư đa ngành nghề.

Big Invest Group đổi thành Big Group Holdings

Đơn vị sở hữu hệ thống khách sạn BIG Hotel là CTCP Big Invest Group (mã: BIG, sàn UPCoM) đã đổi tên thành CTCP Đầu tư Big Group Holdings.

Ban lãnh đạo cho biết, Công ty sẽ tập trung nguồn lực vào 4 mảng chính gồm bất động sản, thương mại, tài chính và sắp tới là mảng công nghệ. Công ty kỳ vọng sự thay đổi này sẽ giúp doanh nghiệp tăng tính linh hoạt, nắm bắt nhiều cơ hội đầu tư trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Mặt khác, chuỗi khách sạn là một mảng chiến lược quan trọng trong mô hình Holdings mà BIG chuyển đổi chính thức từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2025. Ban lãnh đạo BIG xác định sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển hệ thống khách sạn - căn hộ dịch vụ - homestay với mục tiêu mở rộng ra toàn quốc.

Nhà Thủ Đức, Đầu tư LDG thay logo

Tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 2/2025, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã: TDH) thay máu dàn lãnh đạo chủ chốt cùng với việc giới thiệu logo nhận diện mới.

Đại diện HĐQT mới, ông Trần Thành Vinh chia sẻ việc thay đổi logo thể hiện quyết tâm của ban điều hành mới trong việc đổi mới, thay đổi Công ty trong năm nay.

Được biết, đây đã là lần thứ 2 Nhà Thủ Đức đổi logo trong 3 năm trở lại đây (2023-2025).

Tương tự, CTCP Đầu tư LDG (mã: LDG) bất ngờ công bố thay đổi logo doanh nghiệp. Đây là lần thứ 2 trong 4 năm trở lại đây, Doanh nghiệp này thay đổi nhận diện thương hiệu.

Lần này, logo LDG sử dụng tông màu xanh lam với phông chữ đơn giản. Trước đó, hồi tháng 7/2021, LDG thay đổi logo từ màu đỏ kết hợp xanh lá xây sang tone màu đỏ, cam và bổ sung dòng chữ "investment" nhằm đổi mới hình ảnh Doanh nghiệp và thể hiện định hướng, chiến lược mới.



