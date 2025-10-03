UBCKNN “bật đèn xanh” Nam Long phát hành 100 triệu CP cho cổ đông hiện hữu

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) vừa nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đây là bước đi tài chính quan trọng, giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn để triển khai dự án và tái cơ cấu nợ trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ.

Phát hành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Theo kế hoạch, Nam Long sẽ phát hành thêm 100,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 100:26. Lượng cổ phiếu chào bán mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, Nam Long sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 4.852 tỷ đồng. Uớc tính, Nam Long sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Về kế hoạch sử dụng vốn Nam Long dự kiến dùng 1.597 tỷ đồng đầu tư vào các dự án do công ty sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp qua công ty con, công ty liên doanh; 640 tỷ đồng để thanh toán nợ vay và nghĩa vụ tài chính; phần còn lại 266 tỷ đồng sẽ được góp vào các công ty chủ lực trong hệ sinh thái.

Việc chào bán sẽ được thực hiện cho tất cả cổ đông hiện hữu, dự kiến hoàn tất trong năm 2025. Động thái tăng vốn này diễn ra trong thời điểm thị trường chứng khoán bùng nổ và thị trường địa ốc ghi nhận tín hiệu tích cực: mặt bằng lãi suất duy trì thấp, hành lang pháp lý được tháo gỡ, cùng với nhu cầu nhà ở trung – dài hạn tiếp tục tăng tại các đô thị vệ tinh TP. HCM và khu vực Đông Nam Bộ…

Waterpoint và Izumi City là 2 dự án trọng điểm của Nam Long.

Kỳ vọng lợi nhuận 2025 bứt phá mạnh mẽ

Sau giai đoạn 2023–2024 nhiều thách thức, kết quả kinh doanh của Nam Long đang dần cải thiện. Năm 2024, doanh thu hợp nhất đạt 7.196 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 518 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. 6 tháng đầu năm 2025, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 2.064 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 207 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 4 lần và gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, nhờ kết quả tích cực từ quý đầu năm.

Triển vọng 2025 được củng cố bởi lượng sản phẩm bàn giao từ Waterpoint và Izumi City – 2 dự án trọng điểm dự kiến mang lại đóng góp lớn vào doanh thu. Song, quỹ sản phẩm từ Akari City và Mizuki Park tiếp tục duy trì nguồn ghi nhận ổn định.

Các công ty chứng khoán dự phóng lợi nhuận sau thuế của Nam Long trong năm 2025 có thể tăng gấp 2 so với 2024, dao động quanh 1.100 – 1.200 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng đến từ ba yếu tố chính: (1) Doanh số bán hàng tích lũy trong 2024 vượt 5.000 tỷ đồng, là nguồn doanh thu chưa ghi nhận sẽ chuyển dịch sang 2025; (2) Biên lợi nhuận cải thiện nhờ các dự án bước vào giai đoạn thu hoạch, giảm tỷ trọng chi phí xây dựng và bán hàng và (3) Chi phí tài chính giảm khi công ty tái cấu trúc nợ bằng vốn huy động từ phát hành cổ phiếu.