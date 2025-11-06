Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam Long giảm sở hữu còn 50% vốn tại dự án Izumi City

06-11-2025 - 14:07 PM | Doanh nghiệp

Nam Long hoàn tất chuyển nhượng 15,1% vốn Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai; qua đó chỉ còn sở hữu 50% vốn doanh nghiệp đầu tư dự án Izumi City.

CTCP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) vừa công thông tin về việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 15,1% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.

Cụ thể, theo Giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 cấp ngày 4/11/2025, Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai có vốn điều lệ 2.587,1 tỷ đồng.

Trong đó, Nam Long chuyển nhượng 15,1% vốn cho Tokyu Corporation, để giảm sở hữu còn 50% vốn. Còn Hankyu Hanshin Properties vẫn giữ nguyên sở hữu 34,1%.

NLG cho biết, lợi nhuận từ thương vụ có thể được ghi nhận trong quý cuối năm. Nếu được ghi nhận, đây sẽ là khoản lợi nhuận đột biến, giúp Công ty không chỉ đạt mà còn vượt kế hoạch kinh doanh năm.

Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai được thành lập vào năm 2008, là liên doanh giữa Nam Long và Hankyu Hanshin Properties Corp (Nhật Bản).

Doanh nghiệp này đơn vị đầu tư dự án Izumi City, có diện tích gần 170 ha tại xã Long Hưng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai). Các sản phẩm có trong dự án gồm: căn hộ Flora, shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập.

Nam Long giảm sở hữu còn 50% vốn tại dự án Izumi City- Ảnh 1.

Một góc dự án Izumi City

Hồi giữa tháng 6/2025, UBND TP.Biên Hòa (cũ) đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Izumi City của Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.

Các khu vực điều chỉnh trên cơ sở tuân thủ Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu C4 theo quy hoạch chung Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tại xã Long Hưng và một phần phường Tam Phước.

Việc điều chỉnh được thực hiện tại 10 vị trí với tổng diện tích gần 105ha. Nội dung điều chỉnh chủ yếu liên quan đến chuyển đổi chức năng sử dụng đất giữa các loại như: đất ở, đất công cộng dịch vụ, đất cây xanh mặt nước, đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, đất thương mại dịch vụ và đất bãi đỗ xe tập trung. Quy mô dân số sau khi điều chỉnh cục bộ khoảng 47.600 người.

Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai có trách nhiệm Phối hợp với UBND xã Long Hưng để công bố công khai điều chỉnh quy hoạch cho người dân và các đơn vị liên quan về nội dung điều chỉnh quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

Tính đến 30/9/2025, giá trị tồn kho dở dang của dự án này vượt mốc 8.700 tỷ đồng, tăng gần 27 tỷ đồng so với đầu năm.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 3.941 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần cùng kỳ. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ bàn giao các dự án Akari (967 tỷ đồng), Cần Thơ II Central Lake (1.529 tỷ đồng) và Southgate (983 tỷ đồng). Kết quả, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 441 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 63% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nam Long giảm 6,4% so với đầu năm, xuống còn gần 28.387 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 17.852 tỷ đồng, chiếm 63% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 14.020 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, 1.442 tỷ đồng là vay ngắn hạn và 5.550 tỷ đồng vay dài hạn.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

