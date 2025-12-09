Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gà rán Jollibee đang gây bão vì "săn tuần lộc" ở Việt Nam: Lãi đem về cho chủ Philippines tăng 45% lên gần 700 tỷ đồng trong 9T2025

09-12-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 của Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) đến từ Philippines cho thấy 2 thương hiệu Jollibee và Highlands Coffee có sự tăng trưởng đáng kể tại thị trường Việt Nam trong năm 2025.

Gà rán Jollibee đang là thương hiệu gây sốt trên mạng xã hội khi chiến dịch "mua gà rán săn tuần lộc" bùng nổ và những khách hàng mua gà rán Jollibee trở nên dễ tính đến bất thường.

Họ sẵn sàng chấp nhận combo bị hụt 1 phần gà hoặc 1 mì Ý so với combo thường, miễn là được sở hữu món quà đang sốt xình xịch trên mạng xã hội.

Khách hàng đổ xô mua combo gà rán tặng tuần lộc

Theo báo cáo từ công ty mẹ là Tập đoàn Jollibee Foods Corporation, lợi nhuận EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao) của thương hiệu gà rán này tại Việt Nam đạt 298 triệu peso trong riêng quý 3/2025, tăng 49% so với cùng kỳ.

Đây là con số lớn nhất trong thị trường ﻿Châu Âu, Trung Đông và Châu Á (Europe, Middle East, Africa-EMEA) của Jollibee (không tính sân nhà Philippines và thị trường Trung Quốc).

Cộng với 354 triệu peso trong quý 2/2025 và 904 triệu peso trong quý 1/2025, Jollibee tại Việt Nam kiếm được EBITDA﻿ khoảng 1,56 tỷ peso trong 9 tháng đầu năm nay, tương đương 697 tỷ đồng , tăng khoảng 45%.

﻿Đi kèm với kết quả tài chính là Jollibee mở rộng thêm 14 cửa hàng tại Việt Nam trong 9 tháng này và đóng cửa 3 nhà hàng, tức là tổng cộng tăng thêm 11 địa điểm lên 224.

﻿Một hoạt động nổi bật khác của Jollibee tại Việt Nam là chuỗi đồ uống Highlands Coffee. Lợi nhuận EBITDA trong quý của Highlands Coffee đạt khoảng 666 triệu peso, tương đương hơn 297 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong hai năm qua, đồng thời tăng 17,1% so với cùng kỳ 2024. Đây cũng là một tín hiệu tích cực kể từ quý III/2023, thời điểm JFC lần đầu công bố số liệu riêng của Highlands trong báo cáo tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Highlands Coffee ghi nhận EBITDA đạt khoảng 1.909 triệu peso (tương đương 852 tỷ đồng ), tăng 9,5% so với cùng kỳ. Chuỗi đóng góp gần 29% EBITDA của mảng cà phê - trà và chiếm 6,1% tổng EBITDA toàn tập đoàn JFC.

Song song với tăng trưởng doanh thu, chuỗi cũng đẩy mạnh mở rộng quy mô. Tính đến cuối tháng 9/2025, Highlands Coffee vận hành 928 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm cả hệ thống tự vận hành và nhượng quyền. Trong 9 tháng, chuỗi mở mới 109 cửa hàng và đóng 31 điểm bán để tối ưu hoạt động.

Highlands Coffee bắt đầu hoạt động vào năm 1999 như một thương hiệu cà phê đóng gói với sản phẩm là cà phê rang xay chất lượng cao, được bán tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ. Sau khi sản phẩm cà phê rang xay được đón nhận tích cực, Highlands Coffee mở cửa hàng cà phê đầu tiên tại TP HCM năm 2002.

10 năm sau, tức năm 2012, Jollibee Foods Corporation mua lại Highlands Coffee. Theo báo cáo, Jollibee Foods Corporation đang nắm giữ 60% cổ phần tại SF Vung Tau JSC, chính là đơn vị đang nắm giữ 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên. Đây là đơn vị vận hành thương hiệu Highlands Coffee.

Tức là quá nửa Highlands Coffee không phải là của Việt Nam.﻿

Jollibee đặt mục tiêu có 250 cửa hàng vào năm 2025 tại Việt Nam

Trí Đức

