Jollibee đặt mục tiêu có 250 cửa hàng vào năm 2025 tại Việt Nam

Sau hai thập kỷ tại Việt Nam, thông qua những món ăn ngon được "bản địa hoá" phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng, cũng như giá cả hợp lý, trải nghiệm tích cực tại cửa hàng và hình ảnh chú Ong Bee thân thiện là những yếu tố giúp Jollibee Việt Nam được yêu thích, tạo ra khác biệt so với các chuỗi F&B quốc tế khác.

Bên cạnh những yếu tố giúp Jollibee ghi điểm với khách hàng Việt, thương hiệu cũng liên tục thích ứng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng suốt 20 năm qua để đáp ứng nhu cầu mới.

Jollibee Việt Nam đã đa dạng hóa kênh bán hàng thông qua các đối tác chiến lược. Qua đó, thương hiệu đã xây dựng được hệ sinh thái tiện lợi, nhanh chóng giúp khách hàng dễ dàng thưởng thức "bữa ăn vui vẻ" chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Chiến lược đa kênh này đặc biệt hướng đến giới trẻ, dân văn phòng bận rộn và các gia đình trẻ, những nhóm khách hàng có thói quen đặt món trực tuyến ngày càng phổ biến.

Đồng hành với Jollibee Việt Nam tại sự kiện còn có ứng dụng đặt món & giao đồ ăn trực tuyến ShopeeFood

Gắn kết cảm xúc - chiến lược tiếp cận nhất quán với thế hệ trẻ

Hoạt động The Jolly Day của Jollibee kết hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam với nhãn hàng Mirinda giúp gắn kết cảm xúc với người tiêu dùng trẻ

Với mục tiêu xây dựng tình yêu thương hiệu bền vững với thế hệ tiêu dùng trẻ tương lai (Gen Z và Alpha), Jollibee Việt Nam đã triển khai các hoạt động truyền thông nhất quán, thông qua các sự kiện trực tiếp và nhiều hoạt động tương tác mạnh mẽ trên nền tảng mạng xã hội. Sự nhất quán trong chiến lược này giúp Jollibee duy trì vị thế dẫn đầu về mức độ thảo luận trên mạng xã hội, theo báo cáo YouNet Media vào Q1/2025.

Sự kiện The Jolly Day - đánh dấu cột mốc 20 năm của Jollibee Việt Nam, thu hút hơn 15.000 khán giả

Vừa qua, ngày 22/11, sự kiện The Jolly Day vừa diễn ra thành công - đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Jollibee mừng cột mốc 20 năm chính thức có mặt tại Việt Nam.

Sự kiện với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm, RHYDER, Hoàng Dũng, Double2T, Xuân Nghi, DJ Mie, Mỹ Mỹ, đội hình Tân Binh Thăng Cấp như Hồ Đông Quan, Lê Duy Lân... đã thu hút hơn 15.000 khán giả tham dự. Đây không chỉ là một đêm nhạc, mà là còn tạo ra cầu nối cảm xúc đa thế hệ, khẳng định thương hiệu đã trở thành một phần của niềm vui và ký ức của người tiêu dùng Việt.

Một trong những yếu tố giúp sự kiện được khán giả, đặc biệt giới trẻ yêu thích đến từ việc kết hợp các yếu tố như dàn nghệ sĩ khách mời. Jollibee đã "chọn mặt gửi vàng" với những nghệ sĩ đa dạng về lứa tuổi, phong cách âm nhạc,... để đánh dấu cột mốc đầy ý nghĩa, Jollibee đã mở cửa tự do cho tất cả mọi người tới thưởng thức âm nhạc.

Bên cạnh đó, khu vực vui chơi và các khu vực trải nghiệm không chỉ được vui chơi mà còn được nhận quà tặng, tạo nên không gian đa chiều. Sự kiện đã vượt qua ranh giới của một chương trình quảng bá thông thường, mà trở thành một sự kiện lớn cho cộng đồng, từ đó củng cố tình yêu thương hiệu một cách trực tiếp.

Bên cạnh line-up "xịn" thì đồng hành với Jollibee Việt Nam tại sự kiện còn có Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam với nhãn hàng Mirinda, ứng dụng đặt món & giao đồ ăn trực tuyến ShopeeFood, ứng dụng tài chính Momo cũng đã khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Jollibee Việt Nam với các đối tác đồng hành, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ sự kiện đến với khách hàng, góp phần giúp sự kiện âm nhạc The Jolly Day thêm niềm vui.

Đại diện Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam chia sẻ: "Từ những ngày đầu tiên, khi Jollibee mới bắt đầu mở những cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, hai bên đã cùng nhau đặt nền móng cho một mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững - không chỉ đơn thuần là đối tác kinh doanh, mà là những người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình phát triển. Sự hợp tác giữa Suntory PepsiCo Việt Nam và Jollibee không chỉ ở việc cung ứng sản phẩm, mà còn là quá trình đồng sáng tạo, đổi mới không ngừng để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của thị trường. Chúng tôi cùng nhau mang đến những lựa chọn đồ uống và ẩm thực đa dạng, chất lượng mới, với hướng đến mục tiêu nâng tầm trải nghiệm của khách hàng và người tiêu dùng.

Chúng tôi tin rằng, với tinh thần hợp tác mạnh mẽ và cam kết chia sẻ giá trị chung, SPVB và Jollibee sẽ tiếp tục mối quan hệ đối tác đáng tin cậy, phát triển bền vững và đồng hành cùng nhau trên những cột mốc quan trọng tại Việt Nam."

Jollibee Việt Nam hướng tới mục tiêu mở rộng hệ thống lên 250 cửa hàng vào năm 2025, tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng, củng cố vị thế thương hiệu. Hai mươi năm là một hành trình dài nhưng với Jollibee, đây mới là khởi đầu cho chương mới, nơi niềm vui tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.