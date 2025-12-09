Coteccons muốn phát hành trái phiếu để trả 250 tỷ đồng lương thưởng cho nhân viên và thanh toán công nợ, lãi suất cố định 9%

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2025/NQ-HĐQT được công bố ngày 5/12/2025 (thay thế cho Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 13/10/2025 trước đó), Coteccons dự kiến phát hành 14 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Tổng giá trị huy động tối đa là 1.400 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu này là lãi suất cố định ở mức 9%/năm. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu và tổ chức tư vấn cho thương vụ này là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Về phương thức thanh toán, doanh nghiệp sẽ thực hiện trả lãi định kỳ 06 tháng/lần. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn. Điều khoản mua lại trước hạn (Put/Call Option) được thiết kế khá linh hoạt cho cả hai phía. Cụ thể, tại thời điểm tròn 12 tháng và 24 tháng kể từ ngày phát hành, Coteccons có quyền mua lại và Người sở hữu trái phiếu cũng có quyền yêu cầu mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu.

Điểm đáng chú ý trong phương án sử dụng vốn là kế hoạch phân bổ dòng tiền huy động được. Cụ thể, Coteccons dự kiến sử dụng 250 tỷ đồng để thanh toán tiền lương và các khoản thưởng cho nhân viên trong năm 2026. Đây là một cấu phần trong nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phần lớn số tiền còn lại, tương đương 1.150 tỷ đồng, sẽ được dùng để thanh toán các hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu phụ và nhà cung cấp vật liệu.

Trong danh sách các đối tác được ưu tiên thanh toán công nợ từ nguồn vốn trái phiếu, các đơn vị thành viên và đối tác chiến lược chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể, Coteccons dự chi 600 tỷ đồng để thanh toán cho Công ty Cổ phần Nhật Nam và 430 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons. Các khoản thanh toán khác bao gồm 60 tỷ đồng cho Công ty TNHH CTD Materials, 50 tỷ đồng cho Công ty TNHH Shinryo Việt Nam và 10 tỷ đồng cho Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam. Hội đồng quản trị cũng đã xây dựng phương án dự phòng, trong đó nếu thời gian giải ngân vốn chậm hơn tiến độ thanh toán, công ty sẽ sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng hoặc vốn nhàn rỗi khác để chi trả trước và hoàn ứng sau.

Về khả năng trả nợ, bản kế hoạch dòng tiền giai đoạn 2025-2029 của Coteccons đưa ra những con số dự phóng khả quan về tình hình tài chính. Doanh nghiệp xây dựng này dự kiến lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2025 đạt 552 tỷ đồng và tăng trưởng lên mức 882,6 tỷ đồng vào năm 2026.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh được dự báo sẽ âm trong năm 2025 và 2026 do nhu cầu vốn lưu động lớn, tuy nhiên số dư tiền và tương đương tiền cuối kỳ vẫn được duy trì ở mức cao. Cụ thể, Coteccons dự kiến kết thúc năm tài chính 2025 với số dư tiền hơn 2.712 tỷ đồng và con số này dự kiến tăng lên 3.800 tỷ đồng vào cuối năm 2026, đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn.

Song song với kế hoạch huy động vốn, Hội đồng quản trị Coteccons cũng vừa thông qua chủ trương ký kết hợp đồng thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đáng chú ý, thành viên trong liên danh tổng thầu thực hiện dự án này có sự góp mặt của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons, đơn vị thành viên dự kiến nhận được phần lớn dòng tiền thanh toán từ đợt phát hành trái phiếu sắp tới. Động thái này cho thấy sự luân chuyển dòng vốn linh hoạt trong hệ sinh thái Coteccons nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm.