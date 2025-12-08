Vào ngày 19/12 tới đây, cả nước sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành trên 200 công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin trên Báo Hà Tĩnh, các dự án được tỉnh Hà Tĩnh đăng ký vào danh mục các dự án, công trình trên toàn quốc đồng loạt khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội XIV của Đảng gồm 6 dự án, trong đó có 2 dự án tổ chức khởi công, 4 dự án làm lễ khởi động.

Tổng nguồn vốn của các dự án đạt hơn 128.552 tỷ đồng, trong đó 1 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, các dự án còn lại từ nguồn vốn nhà đầu tư trong nước.﻿

Trong sự kiện trọng đại này, Tập đoàn Vingroup đăng ký tổ chức lễ khởi động 4 dự án tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng gồm:

(1) Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô hơn 461 ha;

(2) Khu đô thị mới Kỳ Trinh (phường Sông Trí), tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 84 ha;

(3) Nhà máy Điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, cung cấp điện năng 1.053,3 GWh/năm, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng;

(4) Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng, công suất gần 500 MW, sản lượng điện dự kiến hơn 1.322 GWh/năm.﻿

Ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh cho biết: “4 dự án lớn của Tập đoàn Vingroup đăng ký thực hiện tại KKT Vũng Áng dịp này đều là những công trình quy mô, đóng vai trò rất lớn trong việc tạo động lực để phát triển khu kinh tế cũng như Hà Tĩnh trong giai đoạn mới, định hướng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng chiến lược của cả nước. BQL đang tập trung hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và các phần việc liên quan. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, bám sát công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi động của các dự án, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh kịp thời theo tiến độ”.﻿

Cùng với 4 dự án tại KKT Vũng Áng, trong dịp này, Hà Tĩnh có 2 dự án đăng ký khởi công. Đó là, dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh, công trình văn hoá trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2025 – 2030 với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Diện tích quy hoạch dự án khoảng 2,28 ha, gồm khối nhà chính 4 tầng và các hạng mục khác trên tổng diện tích 12.990 m2.﻿