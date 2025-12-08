Chủ tịch ThaiBev vừa ra lời cam kết, cổ phiếu Sabeco tăng kịch trần

Ảnh minh họa: CP SAB tăng trần

Phiên giao dịch ngày 8/12/2025 ghi nhận diễn biến tích cực tại Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) khi thị giá cổ phiếu này tăng kịch trần 6,83%, giao dịch tại mức giá 53.200 đồng/cp. Thanh khoản cổ phiếu cũng đạt hơn 2 triệu đơn vị được khớp lệnh, đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp ngành bia này hồi phục vượt hơn 68.200 tỷ đồng.

Diễn biến thăng hoa này diễn ra ngay sau cuộc làm việc quan trọng giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBev vào sáng ngày 5/12. Tại buổi gặp gỡ, tư lệnh ngành Công Thương đã đưa ra thông điệp rõ ràng, đề nghị ThaiBev thay đổi chiến lược tiếp cận, không chỉ coi Việt Nam là thị trường tiêu thụ đơn thuần mà cần định vị đây là nơi cung cấp nguyên vật liệu và cơ sở sản xuất chiến lược.

Quang cảnh Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tập đoàn ThaiBev Ảnh: Cấn Dũng, Báo Công Thương

Đáp lại, Chủ tịch ThaiBev khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh và công nghệ thay vì chỉ khai thác thương mại.

Sức hút của cổ phiếu đầu ngành bia không chỉ dừng lại ở dòng tiền ngắn hạn. Theo báo cáo tái cơ cấu danh mục quý 4/2025, Công ty Chứng khoán Yuanta dự báo Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua vào khoảng 5,6 triệu cổ phiếu SAB, mức cao thứ hai trong danh mục, tạo lực đỡ vững chắc về thanh khoản trong thời gian tới.

Đà tăng của SAB còn được hỗ trợ vững chắc bởi nền tảng tài chính đang cải thiện rõ rệt. Dù sức cầu tiêu dùng yếu khiến doanh thu thuần quý 3/2025 giảm 16,1%, đạt 6.437 tỷ đồng, Sabeco vẫn báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 21,6%, đạt 1.360,5 tỷ đồng - mức cao nhất trong 13 quý gần đây.

Triển vọng kinh doanh thời gian tới được giới phân tích đánh giá lạc quan nhờ các yếu tố mùa vụ và chính sách. Chứng khoán DSC nhận định biên lợi nhuận gộp quý 4/2025 sẽ tiếp tục khả quan do Sabeco đã chốt giá nguyên liệu (hoa bia, mạch nha) ở mức thấp từ đầu năm. Bên cạnh đó, lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt được điều chỉnh giãn lộ trình (tăng 5% mỗi năm từ 2027 thay vì ngay lập tức), cùng kỳ vọng vào các sự kiện thể thao lớn và kỳ nghỉ Tết đến muộn năm 2026 sẽ tạo dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Tại thời điểm 30/9/2025, sức khỏe tài chính của Sabeco tiếp tục duy trì ở mức an toàn cao với lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 20.027 tỷ đồng, chiếm 64% tổng tài sản. Khoản lãi tiền gửi trong 9 tháng mang về cho công ty 741 tỷ đồng, tương đương thu nhập bình quân hơn 2,7 tỷ đồng mỗi ngày. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp duy trì vị thế "con gà đẻ trứng vàng" với chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn.

Mới đây nhất, SAB đã thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 13/01/2026 để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025, tỷ lệ 20% (mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Với gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Sabeco sẽ chi khoảng 2.570 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 12/02/2026. Trong đó, công ty mẹ Vietnam Beverage (thành viên của ThaiBev) dự kiến sẽ "bỏ túi" gần 1.375 tỷ đồng nhờ sở hữu 53,59% vốn.