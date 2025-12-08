Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng thông báo ngày miễn phí vé

08-12-2025 - 13:37 PM | Doanh nghiệp

Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng thông báo ngày miễn phí vé

Thông tin được Đại Nam công bố trên fanpage chính thức, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của du khách nhờ tổ hợp trải nghiệm “vườn thú – nông trại – biển” trong cùng một hành trình.

Mới đây, trên trang fanpage chính thức của mình, khu du lịch Đại Nam thông báo: "Từ ngày 1/1/2026, Khu du lịch Đại Nam sẽ chính thức triển khai loạt ưu đãi lớn dịp Tết Dương lịch, trong đó nổi bật là miễn phí vé cổng, áp dụng giá 250.000 đồng/vé tắm biển cùng việc mở cửa vườn thú mới nâng cấp."

Động thái tung ưu đãi sớm được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho lượng khách đầu năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng dịp lễ tiếp tục gia tăng mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên khu du lịch Đại Nam có các hoạt động miễn phí vé, tùy vào thời điểm và chiến lược thu hút khách. Vào các dịp đặc biệt lễ Tết, nhờ miễn phí vé vào cổng hoặc khuyến mãi - lượng khách tăng rất đột biến.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

﻿Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.

Hôm nay, khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng đang diễn ra một sự kiện đặc biệt

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
2 công ty con của GELEX và PAN Group chính thức bị huỷ tư cách đại chúng

2 công ty con của GELEX và PAN Group chính thức bị huỷ tư cách đại chúng Nổi bật

"Vua mía đường" chốt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi lãi suất 9,5%, IPO các đơn vị thành viên cho tham vọng vốn hóa 2,7 tỷ USD

"Vua mía đường" chốt phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi lãi suất 9,5%, IPO các đơn vị thành viên cho tham vọng vốn hóa 2,7 tỷ USD Nổi bật

Chủ tịch ThaiBev vừa ra lời cam kết, cổ phiếu Sabeco tăng kịch trần

Chủ tịch ThaiBev vừa ra lời cam kết, cổ phiếu Sabeco tăng kịch trần

13:39 , 08/12/2025
Một DN sắp chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Một DN sắp chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

11:15 , 08/12/2025
Đạm Cà Mau nâng gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận 2025 lên 1.448 tỷ đồng

Đạm Cà Mau nâng gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận 2025 lên 1.448 tỷ đồng

09:57 , 08/12/2025
Coteccons sẽ thi công sân bay lớn nhất miền Bắc do Masterise làm chủ đầu tư

Coteccons sẽ thi công sân bay lớn nhất miền Bắc do Masterise làm chủ đầu tư

09:28 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên