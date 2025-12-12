Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoàn tất chia cổ phiếu thưởng, Vingroup tăng vốn lên mức 77.335 tỷ đồng

12-12-2025 - 21:41 PM | Doanh nghiệp

Hoàn tất thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử sàn chứng khoán, Vingroup tăng vốn lên mức 77.335 tỷ đồng.

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (MCK: VIC, sàn HoSE) vừa có báo cáo hoàn tất đợt phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng cho 30.151 cổ đông vào ngày 8/12/2025.

Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026 tùy thuộc vào việc hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại HoSE.

Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần phổ thông sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới). Nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán. Theo báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán, nguồn thặng dư vốn cổ phần tính đến 31/12/2024 là 39.140,2 tỷ đồng.

Hoàn thành đợt phát hành, Vingroup tăng vốn điều lệ lên mức gần 77.335 tỷ đồng.

Đầu tháng 12/2025, Vingroup điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh. Cụ thể, tập đoàn tăng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 66 lên 81 ngành, nghề.

Trong đó, ngành nghề chính vẫn là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê là ngành nghề kinh doanh chính.

Một số ngành nghề được đăng ký bổ sung bao gồm: Sản xuất sắt, thép, gang (mã 2410); Đúc sắt, thép (mã 2431); Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã 2592); Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc (mã 8730); Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (mã 8710); Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (mã 3511)…

Cùng với đó, tập đoàn bỏ mã ngành 9610 "Dịch vụ tẩm quất, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)". Một nhóm ngành tương tự được thay thế là mã 9622 "Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác (trừ hoạt động thể thao)" và mã 9623 "Dịch vụ spa và xông hơi".

Các ngành nghề được bổ sung nêu trên đều liên quan đến VinMetal và Vin New Horizon.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

