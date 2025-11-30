Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietnam Airlines hoàn tất cập nhật phần mềm cho toàn bộ máy bay Airbus A320, A321

30-11-2025 - 13:38 PM | Doanh nghiệp

Toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của Vietnam Airlines đã hoàn tất cập nhật phần mềm trước thời hạn 6 giờ 59 ngày 30-11 giờ Việt Nam.

Ngày 30-11, đại diện Vietnam Airlines cho biết toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của hãng đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu của Airbus và Cục Hàng không Việt Nam trước thời hạn 6 giờ 59 ngày 30-11 giờ Việt Nam (tức 23 giờ 59 ngày 29-11 giờ UTC). Sau khi hoàn thành cập nhật, các máy bay đã được đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Vietnam Airlines hoàn tất cập nhật phần mềm cho toàn bộ máy bay Airbus A320, A321- Ảnh 1.

Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài (Hà Nội)

Yêu cầu kỹ thuật của Airbus được ban hành nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khai thác trên phạm vi toàn cầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật và triển khai đồng bộ tại ba trung tâm kỹ thuật chính: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay giúp Vietnam Airlines hoàn thành yêu cầu trước hạn và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến lịch bay. Trong ngày 29 và từ ngày 30-11, hoạt động khai thác của hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

Trước đó, 23 giờ ngày 28-11 (giờ Việt Nam), nhà sản xuất máy bay Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT); đồng thời, EASA ban hành EAD số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác các dòng máy bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay); hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 6 giờ 59 ngày 30-11-2025 giờ Việt Nam.

Các hãng hàng không Việt Nam có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng. Trong đó, Vietjet có 69 máy bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Ngay trong đêm 28-11, các hãng hàng không trong nước đã chủ động kích hoạt quy trình kỹ thuật, làm việc xuyên đêm để thực hiện cập nhật phần mềm. Quy trình kỹ thuật diễn ra nhanh chóng (khoảng 1 giờ/máy bay) nên không gây xáo trộn lớn đến lịch bay.

 6.000 máy bay Airbus trên toàn thế giới bị ảnh hưởng  

Airbus - tập đoàn hàng không vũ trụ của châu Âu - vừa ban hành bản cập nhật an toàn khẩn cấp cho các hãng hàng không vào ngày 28-11, sau khi phát hiện một vấn đề có thể đe dọa khả năng hoạt động an toàn của khoảng 6.000 máy bay A320 trên khắp thế giới. 

Động thái khẩn cấp được thực hiện sau khi Airbus phát hiện bão địa từ có thể gây nhiễm nguy hiểm cho phần mềm của loại máy bay A320 và khiến phi công không cung cấp thông tin định vị chính xác. "Phân tích một sự kiện gần đây liên quan máy bay A320 Family cho thấy bức xạ mặt trời mạnh (điều xảy ra trong các cơn bão địa từ) có thể làm hỏng dữ liệu quan trọng đối với hoạt động điều khiển chuyến bay"- thông báo từ trụ sở chính của nhà sản xuất tại Toulouse cho biết.

Người ta cho rằng lỗi này được phát hiện sau khi một chiếc A320 của hãng hàng không Mỹ JetBlue phải hạ cánh khẩn cấp vào tháng trước. Chiếc A320 này đang bay ở độ cao hơn 10.600 m thì đột ngột bị lao xuống độ cao hơn 7.600 m, khiến 15 người bị thương. Máy bay đã chuyển hướng từ New Jersey đến Florida và hạ cánh khẩn cấp.

Theo Dương Ngọc

Người Lao Động

