15-12-2025 - 14:09 PM | Doanh nghiệp

Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Vingroup với hơn 80.000 tỉ đồng tiền mặt - mức cao kỷ lục của tập đoàn, tăng gần 68% so với đầu năm.

Báo cáo tài chính quý III/2025 cho thấy xu hướng rõ nét khi nhiều doanh nghiệp phi tài chính niêm yết ưu tiên duy trì lượng tiền mặt ở mức cao kỷ lục. Động thái này phản ánh tâm lý thận trọng, ưu tiên sự an toàn và đảm bảo thanh khoản trước bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Đáng chú ý, lượng tiền mặt khổng lồ đang tập trung phần lớn vào tay nhóm 10 "ông lớn" dẫn đầu thị trường.

Vingroup lập kỷ lục kép

Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Vingroup (VIC) với lượng tiền mặt nắm giữ cao nhất lịch sử hoạt động. Phần lớn số tiền này được gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn, mang lại nguồn doanh thu tài chính đáng kể cho tập đoàn trong quý III.

Song song đó, Vingroup cũng ghi nhận cột mốc quan trọng khi tổng tài sản chính thức vượt 1 triệu tỉ đồng, trở thành tập đoàn tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt quy mô này. Trong hệ sinh thái của tập đoàn, Vinhomes (VHM) cũng đang nắm giữ lượng tiền mặt rất lớn, tăng mạnh so với đầu năm.

Các doanh nghiệp sở hữu tiền mặt "khủng"

Theo sát Vingroup là các tên tuổi lớn như PV Gas (GAS) và Viettel Global (VGI), đều ghi nhận lượng tiền mặt tăng mạnh và thu về khoản lãi lớn từ tiền gửi ngân hàng.

Danh sách các doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt "khủng" (trên 30.000 tỉ đồng) còn có sự góp mặt của Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR), Thế Giới Di Động (MWG), tập đoàn FPT, Petrolimex (PLX), Hòa Phát (HPG) và Vinamilk (VNM). Hầu hết các doanh nghiệp này đều duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ.

Lộ diện "kho tiền" khổng lồ của hàng loạt ông lớn- Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, việc duy trì lượng tiền mặt lớn và ưu tiên gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn là chiến lược "phòng thủ" hiệu quả.

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tạo ra nguồn thu tài chính ổn định để bù đắp chi phí, mà còn bảo đảm khả năng xoay vòng vốn và chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng kinh doanh khi thị trường thuận lợi.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

