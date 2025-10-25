Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi ròng hơn 750 tỷ, ôm hơn 13.000 tỷ tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2025 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận gộp trong quý giảm 0,6%, đạt 876 tỷ đồng so với 881 tỷ đồng của Quý 3/2024.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 752 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 8.521 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 8%, từ 2.631 tỷ đồng lên 2.837 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng, DGC báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.403 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của DGC tăng mạnh 23% so với đầu năm, từ 15.821 tỷ đồng lên 19.424 tỷ đồng. Tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của DGC tăng vọt lên hơn 13.100 tỷ đồng. Con số này tăng 23% so với mức 10.686 tỷ đồng hồi đầu năm và hiện chiếm tới 67% tổng tài sản của tập đoàn.

Ngoài ra, tổng nợ phải trả cũng đã tăng 61% so với đầu năm, từ 2.120 tỷ đồng lên 3.413 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận mức tăng đột biến 127%, từ 865 tỷ đồng lên 1.960 tỷ đồng.