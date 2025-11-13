Dự án ngoài hóa chất nhưng quy mô không nhỏ



Ngày 12/11/2025, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt nhà đầu tư thực hiện Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang.

Đây là dự án quy mô lớn hiếm hoi tại khu vực Đức Giang – Việt Hưng, do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) đề xuất và Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang – doanh nghiệp con của tập đoàn – trực tiếp triển khai.

Trước đó, vào tháng 10/2025, UBND TP đã ban hành Quyết định số 4590/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Tổ hợp có diện tích hơn 47.470 m² tại số 18, ngõ 44 phố Đức Giang (phường Việt Hưng, Hà Nội), gồm 60 căn nhà liền kề, khu chung cư cao tầng 880 căn hộ, trường học rộng 1,1 ha cùng hệ thống dịch vụ – thương mại, thể dục thể thao.



Tổng mức đầu tư ước 4.500 tỷ đồng, toàn bộ bằng vốn tự có của Đức Giang. Thời gian thực hiện dự án từ 2025 đến 2030.



Trước đó, Đức Giang đã tăng vốn điều lệ của công ty con Bất động sản Đức Giang từ 500 lên 1.000 tỷ đồng vào tháng 5/2025. Với lượng tiền gửi ngân hàng hàng chục nghìn tỷ đồng, DGC được đánh giá đủ năng lực tài chính tự cân đối nguồn vốn, tránh rủi ro lãi vay và duy trì dòng tiền dương ổn định trong suốt chu kỳ đầu tư.



Theo ước tính của Vietcap, dự án có thể mang lại 413 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2027 và khoảng 1.000 tỷ đồng vào năm 2028, thời điểm bàn giao chính. Với giá bán trung bình 70 triệu đồng/m² căn hộ và 250 triệu đồng/m² nhà phố, doanh thu có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Dù là khoản lợi nhuận “một lần”, dự án vẫn giúp DGC tăng hiệu quả sử dụng vốn nhàn rỗi, trong giai đoạn các dự án công nghiệp như Khu hóa chất Nghi Sơn hay chuỗi xút–clo vẫn đang đầu tư dở dang.

“Làm bất động sản vì có đất”



Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền nhấn mạnh việc triển khai dự án Đức Giang không phải bước ngoặt chiến lược sang lĩnh vực bất động sản mà chỉ là “tận dụng quỹ đất sẵn có”.



Ông nói: “Chúng ta đã chờ đợi suốt 5 năm. Quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt từ lâu, nhưng thị trường bất động sản giai đoạn vừa qua gặp nhiều trở ngại. Dự án này, với giá bán dự kiến 40 triệu đồng/m² căn hộ và 100 triệu đồng/m² nhà liền kề, có thể đem lại khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận khoảng 1.000 tỷ đồng.”

Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền từng nhấn mạnh rằng việc triển khai dự án bất động sản không phải là bước ngoặt chiến lược mà chỉ là “tận dụng quỹ đất sẵn có”.

Ông Huyền cũng thẳng thắn nhận xét: “Cả nước đổ xô làm bất động sản thì không biết đất nước sẽ đi về đâu. Chúng tôi làm vì có sẵn đất, chứ không chủ trương lao vào lĩnh vực này. Công ty vẫn tập trung vào sản xuất.”



Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), mảng bất động sản chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu lợi nhuận của DGC. Tập đoàn vẫn được xem là doanh nghiệp hóa chất hàng đầu Việt Nam, sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ phốt pho vàng (P4), axit phosphoric (TPA), phân bón DAP, MAP đến phụ gia thức ăn chăn nuôi.



Song song đó, DGC đang đẩy nhanh Khu công nghiệp Hóa chất Đức Giang – Nghi Sơn (Thanh Hóa), dự kiến vận hành từ 2026. Dự án này được kỳ vọng giúp DGC mở rộng năng lực sản xuất hóa chất cơ bản, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao biên lợi nhuận dài hạn, củng cố vị thế dẫn đầu ngành hóa chất Việt Nam.