Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 24/10: Công ty điện đầu tiên báo lãi trên 1.000 tỷ, công ty BĐS đầu tiên báo lỗ

24-10-2025 - 01:05 AM | Doanh nghiệp

Phốt Pho Apatit (PAT) báo lãi trước thuế quý 3 đạt 116 tỷ, tăng 64% và lãi trước thuế 9 tháng đạt 296 tỷ, tăng 53%. Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) báo lãi trước thuế quý 3 đạt 92 tỷ đồng, tăng 128% và lũy kế 9 tháng lãi 157 tỷ đồng, tăng 2%.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 24/10:

EVN Genco1 công bố BCTC quý 3 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.190 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.685 tỷ đồng, tăng 463% so với cùng kỳ.

Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) báo lãi trước thuế quý 3 đạt 92 tỷ đồng, tăng 128% và lũy kế 9 tháng lãi 157 tỷ đồng, tăng 2%.﻿

Công ty bất động sản đầu tiên báo lỗ trong quý 3 này là Vinahud (VHD) với lỗ trước thuế quý 3 là âm 22 tỷ đồng, và lỗ 9 tháng đầu năm là âm 79 tỷ đồng.﻿

Phốt Pho Apatit (PAT) báo lãi trước thuế quý 3 đạt 116 tỷ, tăng 64% và lãi trước thuế 9 tháng đạt 296 tỷ, tăng 53%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:

Ngọc Điệp

