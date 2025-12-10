Apax Holding của Shark Thủy và Thủy sản Hùng Vương bị hủy tư cách đại chúng

Ngày 9-12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings, Công ty CP Thủy sản Hùng Vương, Công ty CP Cơ điện Xây dựng. Với thông báo này, các công ty vừa nêu sẽ rời sàn niêm yết.

Apax Holdings (mã chứng khoán IBC) do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) làm đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT). Công ty chào sàn năm 2017, với mức giá trên 20.000 đồng/cổ phiếu.

Đến năm 2022, IBC đã giảm sàn 26 phiên liên tục do cổ phiếu bị bán giải chấp khi Shark Thủy vướng lùm xùm huy động vốn từ nhiều người và bị khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản với con số ước tính đến 7.600 tỉ đồng. Sau đó công ty liên tục vi phạm công bố thông tin và chuyển sàn UpCom. Gần như không có giao dịch, giá IBC chỉ còn 1.700 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, Thủy sản Hùng Vương (HVG) từng lừng lẫy một thời của Chủ tịch HĐQT Dương Ngọc Minh, biệt danh "vua cá tra", với doanh thu đến 18.000 tỉ đồng/năm. Công ty đã báo lỗ với kết quả kinh doanh từ năm 2016-2017 do mở rộng sang bất động sản, công nghệ cao… và âm vốn do mất kiểm soát tài chính. Gần nhất, lỗ lũy kế của HVG lên tới hơn 1.743 tỉ đồng (quý I/2020).

Năm 2020, HVG đã hợp tác chiến lược với công ty con của Tập đoàn Thaco là Thadi với mong muốn phục hồi. Sau hơn một năm, nhóm cổ đông liên quan Thaco đã thoái vốn. Hiện trên sàn, giá HVG chỉ hơn 1.400 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu IBC của Shark Thủy bị hủy tư cách đại chúng

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng hủy tư cách đại chúng với Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng (công ty cổ phần) từ ngày 8-12.

Trước đó, thương hiệu bánh kẹo Bibica cũng đã bị hủy tư cách đại chúng và rời sàn chứng khoán sau 24 năm niêm yết. Bibica do Tập đoàn PAN nắm giữ trên 98%, không đáp ứng quy định công ty đại chúng. Khác với nhiều công ty, Bibica rời thị trường chứng khoán với giá cổ phiếu cao ngất, đến 76.000 đồng.

Bibica được "săn đón" từ giữa năm 2012 do Chứng khoán SSI và Tập đoàn Lotte chạy đua nâng tỉ lệ sở hữu. Đến năm 2015, PAN thay SSI trở thành cổ đông lớn thứ hai với sở hữu 42,3%. Năm 2020, Lotte thoái toàn bộ hơn 44% cổ phần, trong khi PAN nâng tỉ lệ sở hữu lên mức 98,3% như hiện nay. Mới đây, PAN cũng đã lên kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ vốn của họ tại Bibica cho Sari Murni Abadi (SMA) - tập đoàn hàng tiêu dùng lớn của Indonesia.