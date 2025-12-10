Bí thư Trần Lưu Quang: Doanh nghiệp cứ mạnh dạn sản xuất UAV tốt, TP.HCM sẽ mua

Chiều 9/12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã có buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với chủ đề "TP.HCM hướng đến Trung tâm kinh tế số và Trung tâm Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế". Buổi gặp có sự tham gia của Chủ tịch, nhà sáng lập các tập đoàn kinh tế hàng đầu cả nước như FPT, VNG, CMC, Xanh SM, MoMo, VinaCapital, Becamex, Bệnh viện Tâm Anh, Hoa Sen, City Group...

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chia sẻ với các doanh nghiệp lớn về đổi mới sáng tạo, kinh tế số tối 9/12.

TP.HCM sẽ mua UAV do doanh nghiệp Việt sản xuất

Tại buổi gặp, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã lắng nghe, trao đổi với các doanh nhân, nhà khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với mục đích đóng góp sáng kiến để TP.HCM hướng đến Trung tâm kinh tế số; Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng trong sự tăng trưởng của TP.HCM. Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực làm nền tảng cho sự phát triển trong thời gian tới. Lãnh đạo TP.HCM, đích thân ông sẽ quan tâm, đôn đốc phát triển.

"Dù TP.HCM đang phải lo rất nhiều các vấn đề bức xúc sát sườn với đời sống dân sinh, nhưng chúng ta phải khẳng định có khoa học công nghệ thì khoa học công nghệ sẽ quay lại, giúp TP giải quyết các vấn đề bức xúc này", ông Trần Lưu Quang nói với các doanh nghiệp.

Hai nội dung TP.HCM ủng hộ đầu tư, phát triển ngay, theo Bí thư Thành ủy là xây dựng trung tâm dữ liệu lớn và sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV). Trong đó, sản xuất UAV đã có nền tảng sẵn từ FPT, City Group, Công ty RTR... sẽ làm ngay và có thị trường, có ứng dụng. Doanh nghiệp phải mạnh dạn làm ra sản phẩm tốt để có động lực, nguồn lực ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Buổi gặp có sự tham gia của Chủ tịch các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ.

Bí thư Trần Lưu Quang khuyến khích ông Lương Việt Quốc, CEO của Công ty RTR sản xuất UAV chất lượng, ứng dụng vào cuộc sống. TP.HCM cam kết là đơn vị sử dụng đầu tiên cho các công tác cứu hộ cứu nạn, giám sát giao thông, phòng cháy chữa cháy...

Ông Quốc chính là người vừa mang 4 chiếc Drone ra Khánh Hòa cứu trợ lũ lụt và Bí thư Trần Lưu Quang trực tiếp kết nối với địa phương để UAV của ông Quốc bay cứu trợ người dân.

Ông Quốc kể câu chuyện phát triển UAV của doanh nghiệp mình. "Lúc đầu bắt tay làm, mọi người hỏi tôi làm gì, tôi nói UAV. Người ta nói thất bại rồi, không cạnh tranh được đâu. Nhưng tôi làm và bây giờ khẳng định: người Việt mình có thể sản xuất UAV cạnh tranh với thế giới", ông Quốc nói.

Về giá thành, ông Quốc cho biết nếu so với các thị trường đối thủ, chi phí nghiên cứu phát triển của Việt Nam rẻ bằng 1/20 so với Mỹ, chi phí sản xuất rẻ hơn 30-40%.

Chủ tịch Tập đoàn CMC phát biểu về xây dựng trung tâm dữ liệu lớn trong thời gian tới tại TP.HCM

Nền kinh tế tầm thấp có thể đạt khoảng 10 tỷ USD

Chia sẻ về phát triển kinh tế tầm thấp, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, nói rằng ông mơ ước đến một thủ phủ máy bay không người lái Việt Nam.

Ông Bình nói các doanh nghiệp cùng nhóm đã thành lập liên minh kinh tế tầm thấp, và đang bàn với TP.HCM phát triển. Làm sao 10 năm tới, nền kinh tế này có thể đạt được quy mô khoảng 10 tỷ USD, giải quyết được 1 triệu lao động.

Để phát triển như mong muốn, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế này của Việt Nam phải gấp đôi trung bình của thế giới. Thế giới tăng đang khoảng 30% thì Việt Nam phải 60-70% nhưng sẽ làm được tốc độ như vậy.

Ông Trương Gia Bình cho rằng phát triển đúng, nền kinh tế tầm thấp 10 năm tới có thể đạt quy mô khoảng 10 tỷ USD, giải quyết được 1 triệu lao động.

Cái vướng lớn nhất hiện nay, đặc biệt trong hợp tác phát triển, theo ông Bình, là thể chế. "Chúng ta trống vắng các quy định kinh doanh loại hình này, quy định hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư nước ngoài ra sao; chúng ta chưa có quy chuẩn quy phạm nào, không có chứng chỉ, xuất xứ, giấy phép, điều kiện kinh doanh, hay áp dụng sandbox như thế nào", ông Bình nói.

Dù vậy, Nhật Bản đã sẵn sàng đi từ đầu, bắt tay cùng các doanh nghiệp Việt Nam phát triển. FPT đã đăng ký với TP.HCM được là một thành viên xây dựng, phát triển nền kinh tế tầm thấp. Nếu có cơ chế sandbox cho TP, doanh nghiệp ngay lập tức bắt tay đầu tư.

Cũng theo ông Trương Gia Bình, hiện nền kinh tế tầm thấp của Việt Nam đã đạt quy mô 100 triệu USD/năm. Ngoài sản xuất bán, sẽ ứng dụng UAV vào cuộc sống hàng ngày, vận chuyển hàng hóa, chở khách...

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch City Group cũng cho rằng TP.HCM có nhiều lợi thế trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp của khu vực. Và nền kinh tế này sẽ giải quyết được các bài toán của TP.HCM như giao thông, ô nhiễm, chỉ số hạnh phúc. Theo ông, kinh tế tầm thấp mang tính chất động lực, phát triển cao, TP.HCM tiếp cận là rất nhiều cơ hội.

Tại buổi gặp, các chuyên gia, nhà khoa học cũng hiến kế cho lãnh đạo thành phố các giải pháp, đề xuất chính sách, nguồn lực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Cùng với đó là những đột phá trong thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

TP.HCM hiện xếp hạng 2 về Chỉ số Chuyển đổi số và Chỉ số Đổi mới sáng tạo quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á. Thành phố cũng đã vươn lên hạng 30 thế giới về blockchain. Trong 5 năm tới, TP.HCM xác định kinh tế số chiếm 30-40% GRDP; trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030; Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào Top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu và có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.