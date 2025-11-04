Nguyễn Hoàng Group hợp tác chiến lược với VNG, hợp tác nghiên cứu đào tạo ngành học mới gắn với công nghệ, AI và dữ liệu

Phát biểu tại lễ kí kết, ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NHG chia sẻ: “Quan sát các công ty công nghệ Việt Nam, nếu nhìn vào số lượng sản phẩm được tạo ra, tôi thấy rất ấn tượng với VNG. Cụ thể câu chuyện về Zalo – một ứng dụng công nghệ đã đạt hơn 80 triệu người dùng mỗi tháng và hơn 60 triệu người dùng mỗi ngày, đó là một minh chứng rõ ràng cho năng lực sáng tạo của người Việt. Có lẽ, ngoài Zalo khó có ứng dụng nào đang có độ phủ sâu và rộng đến vậy.”

Từ góc nhìn doanh nghiệp giáo dục, ông Việt cho biết trong hệ thống hơn 40 cơ sở trường thuộc hệ sinh thái giáo dục Nguyễn Hoàng thì Zalo đang hiện là một trong những công cụ chủ đạo của hoạt động tuyển sinh, kết nối chặt chẽ giữa người học và nhà trường.

Trong bài phát biểu, chủ tịch Nguyễn Hoàng Group đưa ra một ý tưởng gây chú ý: phối hợp cùng VNG nghiên cứu phát triển một ngành học mới gắn công nghệ, AI và dữ liệu, thậm chí là những ngành mà Việt Nam chưa từng có trong khung chương trình hiện nay.

“Những quốc gia phát triển luôn có người đi trước, nghĩ ra ngành nghề mới, đề xuất lên các cơ quan thẩm định để được thí điểm. Việt Nam cũng có thể làm như vậy. Nếu VNG tạo ra được sản phẩm đặc sắc, NHG sẵn sàng cùng ngồi lại để thiết kế chương trình đào tạo, từ đó trình Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt. Giáo dục không thể đi sau công nghệ, mà phải là nơi đào tạo ra con người làm chủ công nghệ”, ông nói.

Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NHG

Khẳng định mình là tập đoàn đầu tư, ông chủ Nguyễn Hoàng Group nói sẽ đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, một trong ba trụ cột chiến lược của NHG, để trở thành “bệ phóng nhân lực” cho các tập đoàn công nghệ Việt, với mô hình đào tạo liên thông từ tiểu học đến tiến sĩ.

Đây là cách NHG hiện thực hóa sứ mệnh đào tạo những công dân toàn cầu có kỹ năng công nghệ vượt trội, bắt đầu từ các hợp tác chiến lược toàn diện với một trong những công ty công nghệ hàng đầu như VNG.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Nguyễn Hoàng sẵn sàng trở thành đơn vị thí điểm cho các sản phẩm AI, công nghệ mới của VNG, đặc biệt trong các lĩnh vực như quản trị giáo dục, giảng dạy thông minh, và trải nghiệm học tập số. Với quy mô gần 100.000 người học hiện nay sẽ là môi trường lý tưởng để VNG triển khai các sản phẩm mới, lấy phản hồi và cải tiến sản phẩm công nghệ trong thực tế. Từ đó, VNG sẽ tạo ra được một sản phẩm AI đặc sắc của người Việt Nam.

Bên cạnh các dự án hợp tác công nghệ, NHG còn mở ra hướng hợp tác đào tạo nhân lực cho VNG. Với hơn 4.000 nhân sự đang làm việc, VNG sẽ có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, liên thông và nâng cao trình độ ngay trong hệ thống trường đại học của NHG. Từ sự hợp tác chiến lược toàn diện này, NHG sẵn sàng thành lập khu học riêng cho con em và nhân sự của VNG, được cấp phép đào tạo bài bản ngay trong khuôn viên tập đoàn – một mô hình giáo dục doanh nghiệp tiên tiến mà thế giới đang hướng tới.