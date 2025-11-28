Cuộc đua AI khốc liệt, VNG đang đầu tư hàng chục tỷ cho cuộc chơi nào?

SAIH dành riêng cho các giảng viên, sinh viên, chuyên gia và đội ngũ R&D độc lập, khi họ có thể tiếp cận hạ tầng hiện đại, đồng bộ (gồm GPU, dataset, cloud services và thiết bị tiêu chuẩn phòng lab…), cũng như tham vấn các chuyên gia AI của VNG và ĐHQG-HCM tại chỗ, đẩy nhanh tốc độ triển khai thực tế và thương mại hóa các ứng dụng nghiên cứu AI của mình.

Đáng chú ý, SAIH đi vào vận hành chỉ 6 tháng sau khi VNG và ĐHQG-HCM ký kết MOU hợp tác chiến lược. Theo đó, VNG sẽ tài trợ lên tới 25 tỷ cho các hoạt động R&D của ĐHQG-HCM và liên kết đào tạo 1000 sinh viên chất lượng cao cho trường trong vòng 3-5 năm tới. Hàng chục tỷ cam kết đang được chuyển thành các dự án và nguồn lực thật với tốc độ chóng vánh: Hôm 20/11 vừa qua, doanh nghiệp đã trao tặng 12 card GPU AI của NVIDIA cho 3 trường thuộc ĐHQG-HCM, trị giá 6 tỷ đồng, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và giảng dạy AI tại chỗ.

Saigon AI Hub – không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của TP.HCM

Cuộc đua đường trường

Tại SAIH, các nhóm nghiên cứu được khuyến khích giải các bài toán gắn với thực tế kinh tế - xã hội, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông và dịch vụ công. Các hướng nghiên cứu bao gồm mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mô hình đa phương thức (VLM), AI Agent và các ứng dụng AI theo ngành. Đây đều là những lĩnh vực sẽ quyết định năng lực công nghệ của Việt Nam trong 5–10 năm tới.

Lý giải cho quyết định đầu tư vào SAIH, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập & Chủ tịch VNG cho biết hai nút thắt lớn của nghiên cứu AI hiện nay là mô hình và nguồn lực. "Với nguồn lực, VNG cam kết đầu tư dài hạn cho năng lực nghiên cứu của các trường. Với mô hình, chúng tôi kỳ vọng tốc độ, sự linh hoạt của doanh nghiệp và các trường sẽ thay đổi và thúc đẩy quá trình nghiên cứu, thông qua những sáng kiến như Saigon AI Hub".

Cũng theo ông Minh, mục tiêu của SAIH là trở thành một cộng đồng nghiên cứu mở, nơi VNG chỉ đóng vai trò hỗ trợ và đồng hành. Doanh nghiệp không yêu cầu bất kỳ quyền lợi hay quyền sở hữu trí tuệ nào từ các kết quả nghiên cứu. "Thước đo thành công của Saigon AI Hub chính là sự lớn mạnh của cộng đồng R&D và khả năng giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp, Chính phủ và người dùng."

Theo các chuyên gia, dưới góc độ đầu tư, SAIH có thể được xem như một "khoản chi R&D dùng chung". Những doanh nghiệp như VNG đang đầu tư cho cả hệ sinh thái nghiên cứu, bao gồm cộng đồng R&D, nền tảng thử nghiệm, môi trường và năng lực nghiên cứu, thúc đẩy sự phát triển của thị trường AI trong trung và dài hạn.

Tất nhiên, VNG không đơn độc trong cuộc đua này. Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đầu tư R&D từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu như NVIDIA, Qualcomm, trong khi các trường đại học lớn như Đại học Bách khoa Hà Nội, ĐHQG-HN, ĐHQG-HCM, Đại học Đà Nẵng đồng loạt mở viện AI, khoa AI. Điểm chung giữa các động thái này là một thực tế: AI không thể phát triển bền vững nếu thiếu nền tảng và năng lực nghiên cứu cốt lõi.

Năng lực chiến lược

Tại thời điểm này, SAIH chỉ là một mô hình thí điểm giai đoạn đầu. Hiệu quả của nó sẽ cần thời gian để kiểm chứng thông qua số lượng công trình nghiên cứu, sản phẩm thử nghiệm và quy mô ứng dụng. Tuy nhiên, việc khối doanh nghiệp tư nhân chủ động đầu tư cho không gian nghiên cứu và cộng đồng R&D, thay vì chỉ tập trung phát triển sản phẩm và chỉ số tài chính, cho thấy một sự dịch chuyển rõ ràng trong tư duy.

Ở phạm vi rộng hơn như TP.HCM hay Việt Nam, những nỗ lực như vậy góp phần hình thành mặt bằng năng lực công nghệ mới, nơi doanh nghiệp, trường đại học và giới nghiên cứu không còn hoạt động tách rời, mà bắt đầu kết nối sâu hơn trong cùng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Với VNG, lựa chọn đầu tư hàng chục tỷ đồng cho nghiên cứu, con người và hạ tầng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động không phải quyết định dễ dàng trong ngắn hạn. Nhưng trong một cuộc chơi dài hạn như AI thì câu chuyện không đơn thuần là bài toán đầu tư của một doanh nghiệp, mà là câu chuyện tầm nhìn và vị thế: chỉ khi sẵn sàng đầu tư cho nền móng từ sớm, Việt Nam mới có nhiều cơ hội đi xa hơn khi thị trường thật sự bùng nổ.