Công ty của SCIC muốn bán toàn bộ lượng cổ phiếu Vinamilk đang nắm giữ

06-12-2025 - 07:24 AM

Với mức giá VNM kết phiên giao dịch 5/12 là 63.400 đồng/cp, ước tính thương vụ có thể mang về khoảng 92 tỷ đồng cho SIC.

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) vừa đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk; HoSE: VNM). Theo đó, SIC đăng ký bán 1,45 triệu cổ phiếu, tương đương 0,069% vốn điều lệ với mục đích nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Với mức giá VNM kết phiên giao dịch 5/12 là 63.400 đồng/cp, ước tính thương vụ có thể mang về khoảng 92 tỷ đồng cho SIC. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/12/2025 đến 8/1/2026 theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Công ty của SCIC muốn bán toàn bộ lượng cổ phiếu Vinamilk đang nắm giữ- Ảnh 1.

SIC là công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hiện SCIC là cổ đông lớn nhất tại Vinamilk với gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn điều lệ.﻿

Đáng chú ý, SIC là đơn vị có liên quan đến ba thành viên HĐQT Vinamilk gồm bà Đặng Thị Thu Hà, ông Vũ Trí Thức và ông Lê Thành Liêm - Thành viên HĐQT điều hành kiêm Giám đốc Tài chính. Trong đó, bà Hà và ông Liêm hiện là người đại diện phần vốn của SCIC tại Vinamilk.﻿

Về tình hình kinh doanh, Vinamilk ghi nhận doanh thu quý III/2025 lập đỉnh mới 16.953 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 41,2% lên 41,8%.

Nhờ vậy, dù doanh thu tài chính giảm cùng chi phí gia tăng, lợi nhuận sau thuế của Vinamilk vẫn tăng 4% lên 2.510 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2025, công ty sữa thu về 46.612 tỷ đồng doanh thu, đi ngang so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 6.586 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.

