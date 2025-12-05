Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dấu hiệu đóng cửa của K+ lộ ra từ khi nào?

05-12-2025 - 20:22 PM | Doanh nghiệp

Khách hàng còn thời hạn sử dụng gói K+ được khuyến cáo chủ động liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Vừa qua, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã phát đi thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp 5 kênh K+ trên hạ tầng của đài này kể từ 1-1-2026.

Động thái rút lui của K+ đã được dự báo từ trước, sau thời gian dài hoạt động kém hiệu quả và liên tục thua lỗ.

Cụ thể, theo báo cáo kiểm toán, tính đến 31-12-2020, K+ đã có lỗ lũy kế tổng cộng 3.571 tỉ đồng, kéo vốn chủ sở hữu xuống âm 3.227 tỉ đồng. Đến cuối năm 2021, tổng lỗ lũy kế đã tăng lên 3.800 tỉ đồng.

Trong bối cảnh khó khăn chưa có lời giải, cổ đông lớn Canal+ (Pháp), nắm 49% vốn cổ phần của VSTV - đơn vị vận hành K+ tại Việt Nam, đã nhiều lần cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam.

Từ cuối năm 2025, quá trình thu hẹp hoạt động của K+ diễn ra rõ rệt. Đầu tháng 10, K+ bất ngờ thông báo đóng gần như toàn bộ hệ thống cửa hàng K+ Store trên cả nước. K+ dừng bán mới toàn bộ gói sử dụng đầu thu vệ tinh (DTH) và đầu thu Internet (TV Box).

Dấu hiệu đóng cửa của K+ lộ ra từ khi nào?- Ảnh 1.

K+ ngừng hoạt động từ 1-1-2026

Đến 20-11, lựa chọn gia hạn dịch vụ bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn phương án theo tháng hoặc tối đa đến ngày 31-12-2025.

Qua tháng 12, các đối tác phân phối lớn như FPT Play, MyTV, và TV360 đã đồng loạt ngừng bán, ngừng gia hạn mới gói K+ trên nền tảng.

Xuất hiện từ năm 2009, K+ từng tạo dấu ấn lớn nhờ sở hữu bản quyền độc quyền nhiều giải bóng đá hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đơn vị này được đánh giá là chậm chuyển đổi sang mô hình OTT, đồng thời chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng xem lậu và vi phạm bản quyền.

Hiện các khách hàng còn thời hạn sử dụng gói K+ được khuyến cáo liên hệ các đơn vị liên quan để được hỗ trợ theo từng trường hợp cụ thể. Người tiêu dùng cũng được nhắc nhở tránh các trang phát lậu, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin gói cước và nguồn phát sóng trước khi đăng ký dịch vụ.

Về bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, nhân viên FPT Play cho biết đơn vị đang là đơn vị sở hữu quyền phát sóng giải đấu này.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao động

Từ Khóa:
K+ đóng cửa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu Chủ tịch Bamboo Airways: Tôi và anh Dương Công Minh chịu trách nhiệm trước các khoản nợ phát sinh từ tháng 8/2022 đến ngày 25/9/2025

Cựu Chủ tịch Bamboo Airways: Tôi và anh Dương Công Minh chịu trách nhiệm trước các khoản nợ phát sinh từ tháng 8/2022 đến ngày 25/9/2025 Nổi bật

Đại gia kín tiếng Khoa “khàn” và sự bí ẩn suốt gần 10 năm sau khi rút vốn khỏi loạt dự án nghìn tỷ

Đại gia kín tiếng Khoa “khàn” và sự bí ẩn suốt gần 10 năm sau khi rút vốn khỏi loạt dự án nghìn tỷ Nổi bật

Vietlott cảnh báo KHẨN, nếu thấy dấu hiệu này 100% là lừa đảo: Hàng triệu người chơi chú ý!

Vietlott cảnh báo KHẨN, nếu thấy dấu hiệu này 100% là lừa đảo: Hàng triệu người chơi chú ý!

20:17 , 05/12/2025
Tập đoàn dược phẩm Pháp Biocodex ký kết hợp tác chiến lược với Pharmacity

Tập đoàn dược phẩm Pháp Biocodex ký kết hợp tác chiến lược với Pharmacity

19:30 , 05/12/2025
Một resort giá 100 triệu/đêm bị thiệt hại nặng cho bão lũ miền Trung, phải đóng cửa đến 2026

Một resort giá 100 triệu/đêm bị thiệt hại nặng cho bão lũ miền Trung, phải đóng cửa đến 2026

18:39 , 05/12/2025
Vietbuild Home 2025: Kobler hợp tác với hàng trăm khách hàng chỉ sau 5 ngày

Vietbuild Home 2025: Kobler hợp tác với hàng trăm khách hàng chỉ sau 5 ngày

17:30 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên