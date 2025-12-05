Vietbuild Home 2025: Kobler hợp tác với hàng trăm khách hàng chỉ sau 5 ngày

Sự kiện có sự góp mặt của hơn 700 gian hàng đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày hàng ngàn sản phẩm mới trong lĩnh vực xây dựng trang trí nội ngoại thất, công nghệ xây dựng, vật liệu mới, công nghệ ứng dụng trong nhà ở thông minh, …

Với triết lý bán giải pháp không gian sống, không phải bán sản phẩm, sau hơn ba năm có mặt tại Việt Nam, Kobler đã tạo dựng vị thế thương hiệu nhờ các giải pháp sàn ưu việt về độ bền, thẩm mỹ, tập tục văn hóa á đông và đặc độ bền phù hợp với điều kiện thời tiết đặc thù tại Việt Nam.

Nằm tại khu A4 – vị trí thu hút dòng khách lớn, gian hàng Kobler tạo ấn tượng với concept mang màu sắc châu Âu sang trọng, cùng hình ảnh đồng hành với CLB bóng đá Borussia Dortmund. Các sản phẩm được trưng bày theo khu vực trải nghiệm thực tế, giúp khách hàng nhận diện rõ ưu điểm như: kháng nước, chống xước, ổn định màu sắc, đa dạng phối màu cho từng phong cách thiết kế.

Gian hàng của Kobler thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan trong 5 ngày diễn ra sự kiện (Ảnh: Kobler Việt Nam)

Bà Mai Anh (TP. Thủ Đức) chia sẻ: "Trời mưa kéo dài nhiều ngày khiến toàn bộ phần sàn gỗ của gia đình bị hư hỏng nặng. Hôm nay tham quan triển lãm và biết tới Kobler, được trải nghiệm trực tiếp, chúng tôi đã quyết định đặt cọc lắp đặt thay thế sàn cũ. Hy vọng ngôi nhà sẽ bền đẹp theo thời gian, phong thủy tương sinh và đặc biệt chịu được những mùa mưa, triều cường."

Ông Văn Tiến (Quận 4, TP.HCM) doanh nhân đăng ký hợp tác trở thành nhà phân phối mới của Kobler tại sự kiện chia sẻ: "Trước đây, tôi chỉ biết đến Kobler qua các tin tức và hoạt động truyền thông. Nhưng đến khi trực tiếp tham dự sự kiện hôm nay, được trò chuyện cùng đội ngũ tư vấn và tìm hiểu sâu hơn về chiến lược cũng như sản phẩm chủ lực của hãng, tôi mới thực sự cảm nhận được giá trị mà Kobler hướng tới. Chính sách bảo hành 30 năm thể hiện sự tự tin mạnh mẽ của thương hiệu đối với chất lượng vật liệu. Tôi kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần đưa dòng vật liệu tiên tiến này đến với đông đảo khách hàng."

Ngoài nhóm khách hàng đến trực tiếp để tìm hiểu về các vật liệu mới cho dự án, nhiều kiến trúc sư cũng bày tỏ sự quan tâm lớn tới sàn thạch anh Kobler, trong đó có kiến trúc sư Nguyễn Thanh Long tại TP. Hồ Chí Minh. Anh Long chia sẻ: "Tôi biết đến Kobler qua các thước phim quảng cáo cũng như những video giới thiệu trên nền tảng trực tuyến và lập tức chú ý bởi đây là thương hiệu đến từ Đức – một thị trường nổi tiếng về vật liệu bền vững và độ chính xác cao. Đây là lần đầu tiên tôi và đội ngũ tham dự Vietbuild với mong muốn tìm kiếm giải pháp lát sàn mới mẻ hơn cho khách hàng, và thật tình cờ chúng tôi đã gặp Kobler. Với gần một thập kỷ làm nghề, tôi đánh giá sàn đá thạch anh Kobler hội tụ ưu điểm của gỗ nhưng sở hữu độ bền như gạch. Đặc biệt, sản phẩm phù hợp với thị hiếu Á Đông – nơi yếu tố phong thủy được chú trọng. Tôi sẽ trải nghiệm thêm và giới thiệu đến những khách hàng phù hợp. Thực sự rất mong chờ cơ hội đưa dòng sàn này vào các công trình sắp tới."

Ông Vũ Khánh Toàn, Cố vấn chiến lược cấp cao của Kobler tại Việt Nam chia sẻ: "Kinh doanh không chỉ là sự trao đổi hàng hóa, mà là hành trình trao gửi niềm tin. Niềm tin ấy chỉ được xây dựng bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ tận tâm và chính sách bảo hành dài hạn. Cam kết bảo hành 30 năm là minh chứng rõ ràng nhất cho lời hứa của Kobler với khách hàng. Chúng tôi tự hào khi hàng chục nghìn công trình – đặc biệt là các biệt thự, villa và căn hộ cao cấp – đã lựa chọn và đồng hành cùng sàn thạch anh Kobler."

Ông Vũ Khánh Toàn – Cố vấn chiến lược cấp cao của Kobler tại Việt Nam

Khi Việt Nam đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi xanh, Kobler xác định rõ vai trò là thương hiệu tiên phong trong việc phát triển các giải pháp vật liệu thân thiện hơn với môi trường, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu cao về mỹ thuật và trải nghiệm không gian sống.