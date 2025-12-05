Tập đoàn dược phẩm Pháp Biocodex ký kết hợp tác chiến lược với Pharmacity

Gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế

Trong vài năm trở lại đây, người dân Việt Nam ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe toàn diện, không chỉ ở góc độ điều trị mà còn cả dự phòng, duy trì và nâng cao chất lượng sống. Đặc biệt, nhận thức về vai trò của hệ miễn dịch, sức khỏe tiêu hóa và chăm sóc chủ động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người tiêu dùng sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thành phần rõ ràng, xuất xứ minh bạch, hiệu quả được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học và được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm đến từ châu Âu - đặc biệt là Pháp - ngày càng nhận được sự tin tưởng nhờ vào quy trình kiểm định nghiêm ngặt, nền tảng y học vững chắc và tư duy phát triển sản phẩm lấy người bệnh làm trung tâm.

Cùng với xu hướng tiêu dùng này, các nhu cầu thực tiễn như hỗ trợ hệ tiêu hóa cho trẻ nhỏ, cải thiện miễn dịch, chăm sóc sức khỏe phụ nữ theo chu kỳ sinh lý, hay kiểm soát đau mạn tính ở người lớn tuổi... đang mở ra không gian phát triển rất lớn cho các giải pháp chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, có tính bền vững và an toàn cao.

Việc các doanh nghiệp dược phẩm lớn từ Pháp chính thức hiện diện tại Việt Nam không chỉ mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho người tiêu dùng, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi ngành chăm sóc sức khỏe theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và cá thể hóa - phù hợp với xu hướng toàn cầu.

Nhân đôi tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Biocodex – Pharmacity hợp tác chiến lược

Biocodex Việt Nam và Pharmacity chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược

Sáng 03/12/2025, tại khách sạn Caravelle, Pharmacity và công ty TNHH Biocodex Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện, đẩy mạnh cung ứng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe được Biocodex sản xuất với tiêu chuẩn Châu Âu tại hệ thống Pharmacity trên toàn quốc.

Hợp tác chiến lược giữa Biocodex và Pharmacity là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Với sự kết hợp của hai công ty, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ mang đến những lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam.

Ông David Fontana, Tổng Giám Đốc Biocodex Việt Nam và khu vực Châu Á

Ông David Fontana, Tổng Giám Đốc Biocodex Việt Nam và khu vực Châu Á cho biết: "Chúng tôi rất tự hào khi được hợp tác với Pharmacity, một chuỗi bán lẻ dược phẩm uy tín và có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Tôi tin sự hợp tác này sẽ giúp chúng tôi nhân đôi sức mạnh để mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân Việt Nam."

Ông Deepanshu Mandan - Tổng Giám đốc Nhà thuốc Pharmacity

Ông Deepanshu Madan – Tổng Giám đốc Nhà thuốc Pharmacity nhấn mạnh: "Với vai trò là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm, sứ mệnh của chúng tôi không chỉ là cung cấp các loại thuốc chính hãng và chất lượng cho mọi bệnh lý, mà còn là đầu tư chiến lược vào các chương trình nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng và lối sống bền vững. Thông qua đó, người tiêu dùng có thể tự trang bị kiến thức đúng đắn để chủ động và toàn diện hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân, góp phần cải thiện chất lượng sức khỏe cộng đồng."

Đồng hành cùng Việt Nam bền vững

Biocodex Việt Nam là công ty con trực thuộc Tập đoàn Biocodex (Pháp) – công ty có hơn 70 năm kinh nghiệm và dẫn đầu toàn cầu về men vi sinh với chủng men vi sinh Saccharomyces boulardii CNCM I-745, được tìm thấy tại Việt Nam năm 1923. Biocodex Việt Nam được thành lập trong năm 2025, đánh dấu bước phát triển chiến lược của tập đoàn tại khu vực Châu Á, với sứ mệnh mang các giải pháp chăm sóc sức khỏe hệ vi sinh chuẩn quốc tế đến gần hơn với người Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về Biocodex Việt Nam tại website: https://www.biocodex.vn

Nhà thuốc Pharmacity – Sứ mệnh cải thiện chất lượng sức khỏe cộng đồng

Với hơn 13 năm hình thành và phát triển, Pharmacity đã khẳng định vị thế là một trong những chuỗi nhà thuốc dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của hàng triệu người dân trên cả nước. Sở hữu mạng lưới hơn 1.000 nhà thuốc đạt chuẩn GPP tại 42 tỉnh, thành phố cùng đội ngũ gần 5.000 dược sĩ chuyên môn cao, Pharmacity cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tận tâm và trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho mọi khách hàng.

Tìm hiểu thêm về Nhà thuốc Pharmacity: https://www.pharmacity.vn/