Chỉ định Đèo Cả, CII, Tasco, Hoàng Long đầu tư DA mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận 36.000 tỷ đồng, khởi công ngay quý này

27-11-2025 - 15:21 PM | Doanh nghiệp

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, sẽ khởi công trong quý 4/2025 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào năm 2028.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 2166/QĐ-BXD phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP.

Theo đó, nhà đầu tư được chỉ định thực hiện dự án trên là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM, Công ty CP Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.﻿

Dự án dài khoảng 96,13km, đi qua địa bàn TPHCM, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp, điểm đầu (Km9+325) tại nút giao Chợ Đệm, (xã Tân Nhựt, TPHCM); điểm cuối tại Km105+454 tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, (xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp).

Đoạn TPHCM - Trung Lương có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch 10 - 12 làn xe (đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 quy mô 12 làn xe; đoạn Vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe), được phân kỳ đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/giờ. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 sẽ đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được duyệt, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Chỉ định Đèo Cả, CII, Tasco, Hoàng Long đầu tư DA mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận 36.000 tỷ đồng, khởi công ngay quý này- Ảnh 1.

Dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh: xây dựng mới, tận dụng và nâng cấp hệ thống quản lý giao thông, hệ thống thu phí điện tử không dừng, công trình kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm kiểm soát và điều khiển giao thông phù hợp với quy mô đầu tư tuyến đường; đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác đường cao tốc; bảo đảm kết nối đồng bộ, thống nhất với các tuyến lân cận.﻿

Trạm dừng nghỉ của dự án được bố trí tại Km28+200 (đoạn TPHCM - Trung Lương) và tại Km78+220 (đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận). Trong phạm vi dự án có 10 nút giao liên thông, trong đó cải tạo, nâng cấp 8 nút giao hiện hữu phù hợp với quy mô mở rộng đường cao tốc; bổ sung 2 nút giao liên thông.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được triển khai như một giải pháp chiến lược cấp bách nhằm hoàn thiện tuyến hạ tầng trọng điểm và giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải nghiêm trọng, tạo đòn bẩy cho sự phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.﻿

Liên danh nhà đầu tư là những doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đủ năng lực để triển khai dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và tổ chức thi công phức tạp này.

Trong đó, Đèo Cả được đánh giá là đơn vị có năng lực tổng thầu và vận hành đường cao tốc hàng đầu Việt Nam, từng đảm nhiệm hàng loạt dự án lớn như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hầm Hải Vân 2, hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông, hầm Phước Tượng - Phú Gia…﻿

Tuyến cao tốc quan trọng nối Đồng bằng sông Cửu Long với TP. Hồ Chí Minh tăng phí, chủ đầu tư bỏ túi 130 tỷ đồng doanh thu mỗi năm

Phương Anh

