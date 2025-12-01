Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietnam Airlines bắt đầu bán pizza 4P's trên các chuyến bay, giá 119.000 đồng cho nửa cái

01-12-2025 - 17:45 PM | Doanh nghiệp

Thương hiệu Pizza 4P's, ra mắt cửa hàng đầu tiên năm 2011 và hiện sở hữu 40 nhà hàng toàn cầu, gần đây gây chú ý khi hợp tác với VNA bán pizza trên máy bay.

Theo thông báo, Vietnam Airlines (VNA) cho biết sẽ bắt đầu bán pizza thương hiệu Pizza 4P's trên một số chuyến bay từ ngày 1/12/2025, với hình thức đặt trước tối thiểu 24 giờ. Mức giá hiển thị trên mục quản lý đặt chỗ của hãng là 119.000 đồng cho một suất pizza (1/2 bánh), mức giá này đã bao gồm thuế phí.

Tuỳ chọn suất ăn này sẽ áp dụng với khách bay từ Hà Nội và TP.HCM trên các đường bay nội địa có thời gian bay từ 1 giờ trở lên, cùng các đường bay quốc tế xuất phát từ hai thành phố này có thời gian bay từ 1 giờ 30 phút.

Vietnam Airlines bắt đầu bán pizza 4P's trên các chuyến bay, giá 119.000 đồng cho nửa cái- Ảnh 1.

Hai lựa chọn được đưa lên khoang bay gồm Pizza Margherita và Pizza 4 Cheese – hai món "signature" của thương hiệu 4P's. Các suất ăn được đặt trước thông qua website hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines theo mô hình phục vụ mới. 

Ngoài pizza 4P's, trên kênh đặt trước suất ăn của Vietnam Airlines, hành khách cũng có thể đăng ký trước các sản phẩm trà sữa trên máy bay Lotusdeli.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông 2025 diễn ra ngày 25/6, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết, doanh thu phụ trợ hiện đóng góp khoảng 5% tổng doanh thu của hãng, tương đương xấp xỉ 3.800 tỷ đồng trong năm 2024.

"Gọi là doanh thu phụ trợ nhưng cũng khá là chính", vị Chủ tịch chia sẻ.

Ông Hòa nhấn mạnh đây là nguồn thu quan trọng đối với tổng công ty và đã đặt ra mục tiêu nâng tỷ trọng này lên 9-10% vào năm 2030, tương đương với mức bình quân ngành hàng không thế giới và ngang với doanh thu vận tải hàng hóa.

Để đạt được mục tiêu này, Vietnam Airlines đã và đang triển khai nhiều giải pháp, kế hoạch. Lãnh đạo doanh nghiệp cho hay hãng đang bổ sung các sản phẩm và dịch vụ mới bên cạnh những dịch vụ hiện có nhằm gia tăng sự lựa chọn cho hành khách, kích thích mua sắm trên chuyến bay. Với những sản phẩm, dịch vụ hiện hữu, Vietnam Airlines cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng sức hấp dẫn với khách hàng.


Theo Thuý Hạnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng giám đốc Thuỷ điện Sông Ba Hạ nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng

Tổng giám đốc Thuỷ điện Sông Ba Hạ nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng Nổi bật

Foxconn chuẩn bị sản xuất máy bay không người lái, Xbox "made in Vietnam" tại Bắc Ninh

Foxconn chuẩn bị sản xuất máy bay không người lái, Xbox "made in Vietnam" tại Bắc Ninh Nổi bật

Lou Carbone: Bố già ngành CX xác nhận góp mặt tại Global CX Summit

Lou Carbone: Bố già ngành CX xác nhận góp mặt tại Global CX Summit

17:30 , 01/12/2025
Chỉ định liên danh 2 nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng tuyến đường hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên

Chỉ định liên danh 2 nhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng tuyến đường hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên

16:48 , 01/12/2025
H&M bị tụt lại trong cuộc chiến thời trang nhanh, CEO tiết lộ điều cần làm ngay lập tức để xoay chuyển tình thế

H&M bị tụt lại trong cuộc chiến thời trang nhanh, CEO tiết lộ điều cần làm ngay lập tức để xoay chuyển tình thế

15:35 , 01/12/2025
Tập đoàn Tài chính Manulife Chuyển Nhượng MVI Life tại Việt Nam cho Asahi Life

Tập đoàn Tài chính Manulife Chuyển Nhượng MVI Life tại Việt Nam cho Asahi Life

15:30 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên