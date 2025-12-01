Vietnam Airlines bắt đầu bán pizza 4P's trên các chuyến bay, giá 119.000 đồng cho nửa cái

Theo thông báo, Vietnam Airlines (VNA) cho biết sẽ bắt đầu bán pizza thương hiệu Pizza 4P's trên một số chuyến bay từ ngày 1/12/2025, với hình thức đặt trước tối thiểu 24 giờ. Mức giá hiển thị trên mục quản lý đặt chỗ của hãng là 119.000 đồng cho một suất pizza (1/2 bánh), mức giá này đã bao gồm thuế phí.

Tuỳ chọn suất ăn này sẽ áp dụng với khách bay từ Hà Nội và TP.HCM trên các đường bay nội địa có thời gian bay từ 1 giờ trở lên, cùng các đường bay quốc tế xuất phát từ hai thành phố này có thời gian bay từ 1 giờ 30 phút.

Hai lựa chọn được đưa lên khoang bay gồm Pizza Margherita và Pizza 4 Cheese – hai món "signature" của thương hiệu 4P's. Các suất ăn được đặt trước thông qua website hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines theo mô hình phục vụ mới.

Ngoài pizza 4P's, trên kênh đặt trước suất ăn của Vietnam Airlines, hành khách cũng có thể đăng ký trước các sản phẩm trà sữa trên máy bay Lotusdeli.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông 2025 diễn ra ngày 25/6, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết, doanh thu phụ trợ hiện đóng góp khoảng 5% tổng doanh thu của hãng, tương đương xấp xỉ 3.800 tỷ đồng trong năm 2024.

"Gọi là doanh thu phụ trợ nhưng cũng khá là chính", vị Chủ tịch chia sẻ.

Ông Hòa nhấn mạnh đây là nguồn thu quan trọng đối với tổng công ty và đã đặt ra mục tiêu nâng tỷ trọng này lên 9-10% vào năm 2030, tương đương với mức bình quân ngành hàng không thế giới và ngang với doanh thu vận tải hàng hóa.

Để đạt được mục tiêu này, Vietnam Airlines đã và đang triển khai nhiều giải pháp, kế hoạch. Lãnh đạo doanh nghiệp cho hay hãng đang bổ sung các sản phẩm và dịch vụ mới bên cạnh những dịch vụ hiện có nhằm gia tăng sự lựa chọn cho hành khách, kích thích mua sắm trên chuyến bay. Với những sản phẩm, dịch vụ hiện hữu, Vietnam Airlines cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng sức hấp dẫn với khách hàng.



