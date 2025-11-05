KBC, AIC và Vietinbank ký hợp tác phát triển dự án trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD

Sự kiện nhằm phát triển khu phức hợp trung tâm dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) công suất 200MW tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, TP. Hồ Chí Minh.

Lễ ký kết được tổ chức ngay sau buổi tiếp đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế của Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Lộc Hà.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Trần Lưu Quang và đại diện đến từ KBC, AIC và VietinBank trao đổi về việc hợp tác phát triển hạ tầng số. Ảnh: KBC.

Theo nội dung thỏa thuận, ba bên sẽ phối hợp trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng bên để triển khai giai đoạn đầu tiên của dự án trung tâm dữ liệu, đồng thời xem xét mở rộng sang các địa điểm khác trên toàn quốc trong các giai đoạn tiếp theo.

KBC, doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và đô thị, nhìn nhận dự án trung tâm dữ liệu là bước đi phù hợp trong chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị khu công nghiệp – từ hạ tầng sản xuất truyền thống sang hạ tầng kỹ thuật số và công nghệ cao. Đây là hướng phát triển tự nhiên trong hệ sinh thái công nghiệp của KBC, góp phần mở rộng không gian thu hút đầu tư công nghệ cao và dịch vụ kỹ thuật số tại Việt Nam.

AIC mang đến kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phát triển và vận hành trung tâm dữ liệu, với đội ngũ sáng lập gồm các lãnh đạo từng tham gia nhiều dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại châu Á, Trung Đông và châu Âu, tổng danh mục đầu tư hơn 20 tỷ USD. AIC hướng tới hợp tác lâu dài cùng KBC và các bên liên quan để phát triển chuỗi trung tâm dữ liệu hyperscale và neocloud, phục vụ nhu cầu điện toán đám mây và AI tại khu vực.

Đại diện KBC (bên phải) và đại diện AIC (bên trái) trong Lễ ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: KBC.

VietinBank, một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam, sẽ đóng vai trò đối tác tài chính, cung cấp dịch vụ tư vấn, tài chính dự án và huy động vốn, nhằm đảm bảo dự án được triển khai bền vững và hiệu quả.

Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2 tỷ USD, được huy động từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại, trong đó phần vốn chủ sở hữu do KBC, AIC và các đối tác cùng đóng góp.

Nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp Việt Nam với dự án Trung tâm Dữ liệu SGI-HCM

Dự án SGI-HCM Campus được định hướng phát triển như một tổ hợp trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, với công suất 200MW IT load, khả năng vận hành 100.000 GPU, và sẽ được thành lập trong vài năm tới.

Tên gọi SGI-HCM xuất phát từ Saigon Invest Group (SGI) - tập đoàn tư nhân uy tín trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng và khu công nghiệp, mà KBC là thành viên chủ chốt. Dự án có quy mô 10 ha, tọa lạc tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (Củ Chi, TP.HCM) - khu công nghiệp được quy hoạch để thu hút các ngành công nghệ cao và dịch vụ hạ tầng số.

Tổ hợp SGI-HCM Campus sẽ được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng hiệu suất năng lượng, an toàn thông tin và tính bền vững, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển hạ tầng công nghiệp số tại Việt Nam.

Khu công nghiệp Tân Phú Trung. Ảnh: KBC

Phát biểu của Lãnh đạo KBC

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC, chia sẻ: "Là thành viên của Saigon Invest Group, KBC mong muốn đóng góp vào sự phát triển của hạ tầng số tại Việt Nam. Trung tâm dữ liệu là một phần của quá trình nâng cấp chuỗi giá trị khu công nghiệp, giúp Việt Nam đón đầu xu thế sản xuất và công nghệ mới. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng các đối tác trong và ngoài nước để triển khai dự án này, góp phần thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững."

Ông Đặng Nguyễn Nam Anh, Phó Tổng Giám đốc KBC, nhấn mạnh: "Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, nơi trung tâm dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số. KBC sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước để cùng kiến tạo hạ tầng dữ liệu và công nghiệp số, dựa trên thế mạnh sẵn có về phát triển khu công nghiệp và hạ tầng bền vững."

Chiến lược quốc gia: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy kinh tế

Theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành ngày 22/12/2024) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, AI được xác định là lĩnh vực trọng tâm trong phát triển kinh tế quốc gia.

Trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (28–30/10/2025), đoàn đại biểu Việt Nam đã gặp gỡ các nhà chiến lược AI hàng đầu thế giới, chia sẻ tầm nhìn về phát triển công nghệ có trách nhiệm, phục vụ con người và phát triển bền vững.

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường kinh tế số đang phát triển nhanh tại khu vực, với lực lượng kỹ sư công nghệ cao, chi phí cạnh tranh và dư địa đầu tư lớn trong hạ tầng dữ liệu. Đây là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham gia kiến tạo nền tảng số quốc gia, hướng tới phát triển bền vững, toàn diện và bao trùm.