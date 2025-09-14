Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trên bảng xếp hạng tuần này, có 10 người ghi nhận tăng tài sản và 10 người giảm tài sản.

Tính đến ngày 12/9/2025, tổng tài sản 20 người giàu nhất đạt 679.500 tỷ đồng, tăng thêm gần 33.000 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Tài sản hai đại gia địa ốc “bốc hơi” mạnh nhất: Chủ tịch Novaland mất mốc 10.000 tỷ, Chủ tịch Phát Đạt ‘bay mất’ 600 tỷ- Ảnh 1.

Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản trị giá 309.400 tỷ đồng, tăng 28.700 tỷ đồng, tương đương tăng 12% chỉ trong 1 tuần. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trên bảng xếp hạng.

Người đứng thứ hai là ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hòa Phát Group) với 59.400 tỷ đồng, tăng 5% so với tuần trước.﻿

Người xếp thứ 3 là ông Đỗ Anh Tuấn (Chủ tịch Sunshine Group) lại chứng kiến tài sản giảm 4% trong tuần qua, còn 35.700 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch Vietjet Air) - người xếp thứ 4 đang có khối tài sản 33.600 tỷ đồng, tăng 3% so với tuần trước đó.﻿

Trên bảng xếp hạng tuần này, có 10 người ghi nhận tăng tài sản và 10 người giảm tài sản. 7 vị trí đầu tiên vẫn giữ nguyên so với tuần trước đó.

Hai người có tài sản giảm mạnh nhất là ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland, giảm 900 tỷ đồng, tương đương giảm 9% xuống còn 9.400 tỷ đồng, và ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Phát Đạt, “bốc hơi” 600 tỷ đồng, giảm 8% còn 10.500 tỷ đồng.﻿

﻿Nhiều gương mặt ﻿quen thuộc tiếp tục xuất hiện trong top 20 như: ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Thế Giới Di Động, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank,...

Phụng Tiên

