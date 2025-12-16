Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn Sơn Hải Ký kết Hợp đồng BOT cao tốc 18.000 tỷ đồng, 24 năm hoàn vốn

16-12-2025 - 16:00 PM | Doanh nghiệp

Thời gian thu phí, hoàn vốn của dự án dự kiến 23 năm 9 tháng. Dự án được triển khai trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, với thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong Quý IV năm 2027.

Theo Báo Lâm Đồng, ngày 16/12, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Về phía Nhà đầu tư có ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; đại diện Doanh nghiệp Dự án là ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Ban làm đại diện.﻿

Việc ký kết hợp đồng BOT Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đánh dấu bước triển khai quan trọng trong quá trình đầu tư xây dựng tuyến cao tốc kết nối tỉnh Lâm Đồng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng.﻿

Tập đoàn Sơn Hải Ký kết Hợp đồng BOT cao tốc 18.000 tỷ đồng, 24 năm hoàn vốn- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải phát biểu tại buổi lễ.

Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp I, có tổng chiều dài khoảng 65,88 km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11,91 km, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 53,97 km.

Điểm đầu dự án tại Km59+798,33, trùng với điểm cuối của tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, thuộc địa phận xã Phú Trung, huyện Tân Phú (nay là xã Phú Lâm), tỉnh Đồng Nai; điểm cuối tại Km125+675, qua nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bảo Lộc (nay thuộc phường 1 Bảo Lộc), tỉnh Lâm Đồng.﻿

Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ của dự án khoảng 18.002 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước tham gia 6.500 tỷ đồng, chiếm 36,11% tổng mức đầu tư, bao gồm 2.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 4.500 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Phần vốn do Nhà đầu tư thực hiện khoảng 11.502 tỷ đồng, chiếm 63,89% tổng mức đầu tư, gồm 1.725 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 9.777 tỷ đồng vốn huy động.﻿

Thời gian thu phí, hoàn vốn của dự án dự kiến 23 năm 9 tháng. Dự án được triển khai trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, với thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong Quý IV năm 2027.﻿

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng, đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh cho tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.﻿

Liên quan đến công tác chuẩn bị khởi công, Ban Quản lý Dự án cho biết đã hoàn tất các điều kiện cơ bản và dự kiến tổ chức lễ khởi công vào ngày 19/12 tới. Vị trí được lựa chọn là khu vực nút giao giữa cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc với tỉnh lộ ĐT.721, thuộc xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu vực có điều kiện giao thông thuận lợi, là quỹ đất công do địa phương quản lý, đã được cắm mốc và bàn giao mặt bằng. ﻿

Phương Anh

