Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 do PV Power đầu tư chuẩn bị vận hành thương mại vào cuối năm 2025

15-11-2025 - 07:02 AM | Doanh nghiệp

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 do PV Power đầu tư chuẩn bị vận hành thương mại vào cuối năm 2025

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.624 MW.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành công văn về việc triển khai các dự án trọng điểm ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh, gồm dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, dự án cầu Hiếu Liêm và dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4.

Đối với Dự án điện giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các xã Đại Phước, Phước An, Nhơn Trạch và An Phước tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân bàn giao 21 vị trí móng trụ còn lại của dự án Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam triển khai thi công.

Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch, UBND xã Nhơn Trạch khẩn trương hoàn thành kiểm đếm đối với 2 hộ còn lại của Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – TBA 500kV Long Thành.

Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch phối hợp Phòng Kinh tế và UBND các xã để hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường đối với đường dây 220kV 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành; Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành và UBND xã An Phước khẩn trương áp giá lập phương án bồi thường đối với 2 dự án trên địa bàn xã.﻿

Sở Công thương Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện nay công tác thi công, xây lắp Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đạt 99,97%. Về mặt bằng, thuê đất, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng hạ tầng, dịch vụ tại khu công nghiệp Ông Kèo đã hoàn thành.

Dự kiến Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đủ điều kiện để đưa vận hành thương mại vào 15/11/2025; nhà máy điện Nhơn Trạch 4 đủ điều kiện để đưa vận hành thương mại vào cuối tháng 12/2025.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.624 MW.﻿

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh bầu Đức nuôi tằm ươm tơ: Nương dâu 2.000 ha trên cao nguyên Bolaven và công thức 70 USD ‘ngon hơn tất cả các loại cây’

Cận cảnh bầu Đức nuôi tằm ươm tơ: Nương dâu 2.000 ha trên cao nguyên Bolaven và công thức 70 USD ‘ngon hơn tất cả các loại cây’ Nổi bật

Ông Trương Gia Bình: Cầm 1 triệu USD đi tìm khách ở Mỹ, Ấn Độ đều mất tiền, cảm ơn Nhật Bản đã hồi sinh FPT Software

Ông Trương Gia Bình: Cầm 1 triệu USD đi tìm khách ở Mỹ, Ấn Độ đều mất tiền, cảm ơn Nhật Bản đã hồi sinh FPT Software Nổi bật

Trước khi thoái vốn khỏi Masan, Chaebol SK của Hàn Quốc đã làm gì?

Trước khi thoái vốn khỏi Masan, Chaebol SK của Hàn Quốc đã làm gì?

07:01 , 15/11/2025
Hòa Phát - Doanh nghiệp sản xuất duy nhất lọt TOP 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Hòa Phát - Doanh nghiệp sản xuất duy nhất lọt TOP 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

20:19 , 14/11/2025
CTCP ROX Key (HOSE: TN1) mạnh tay cho vay sau khi phát hành trái phiếu để trả nợ

CTCP ROX Key (HOSE: TN1) mạnh tay cho vay sau khi phát hành trái phiếu để trả nợ

19:32 , 14/11/2025
TCE giới thiệu các thiết bị đào hầm CRCHI tại VRT&CON 2025

TCE giới thiệu các thiết bị đào hầm CRCHI tại VRT&CON 2025

17:30 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên