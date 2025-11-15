Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 do PV Power đầu tư chuẩn bị vận hành thương mại vào cuối năm 2025

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành công văn về việc triển khai các dự án trọng điểm ngành năng lượng trên địa bàn tỉnh, gồm dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, dự án cầu Hiếu Liêm và dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4.

Đối với Dự án điện giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các xã Đại Phước, Phước An, Nhơn Trạch và An Phước tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân bàn giao 21 vị trí móng trụ còn lại của dự án Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam triển khai thi công.

Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch, UBND xã Nhơn Trạch khẩn trương hoàn thành kiểm đếm đối với 2 hộ còn lại của Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – TBA 500kV Long Thành.

Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch phối hợp Phòng Kinh tế và UBND các xã để hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường đối với đường dây 220kV 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành; Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành và UBND xã An Phước khẩn trương áp giá lập phương án bồi thường đối với 2 dự án trên địa bàn xã.﻿

Sở Công thương Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện nay công tác thi công, xây lắp Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đạt 99,97%. Về mặt bằng, thuê đất, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng hạ tầng, dịch vụ tại khu công nghiệp Ông Kèo đã hoàn thành.

Dự kiến Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đủ điều kiện để đưa vận hành thương mại vào 15/11/2025; nhà máy điện Nhơn Trạch 4 đủ điều kiện để đưa vận hành thương mại vào cuối tháng 12/2025.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.624 MW.﻿