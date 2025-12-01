Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

V-Green bắt tay với 'đại gia' Indonesia, xây trạm sạc khắp các bãi đỗ xe lớn của 'Xứ vạn đảo'

01-12-2025 - 18:58 PM | Doanh nghiệp

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến chiến lược của V-Green trên hành trình kiến tạo hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Indonesia và Đông Nam Á nói chung.

Ngày 1/12/2025, Công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với công ty Telkom Property, thuộc tập đoàn viễn thông số đa quốc gia Telkom Indonesia.

Theo nội dung MoU, V-Green được tạo điều kiện tiếp cận và khai thác số lượng lớn bãi đỗ xe tại các vị trí trọng điểm trên khắp Indonesia, từ tòa nhà văn phòng, quỹ đất trống đến các khu thương mại chiến lược, đặc biệt những địa điểm do Telkom Property quản lý. Những khu vực này sẽ được sử dụng cho mục đích xây dựng trạm sạc xe điện, bãi đỗ và hạ tầng phục vụ phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Là thành viên của công ty viễn thông đa quốc gia Telkom Indonesia, Telkom Property là trụ cột về tối ưu hóa và phát triển danh mục bất động sản. Với kinh nghiệm lâu năm và mạng lưới bất động sản rộng lớn, công ty đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu hạ tầng đô thị hiện đại tại Indonesia.

Trong MoU ký với V-Green, phía Telkom Property cam kết chủ động rà soát, đề xuất các địa điểm tiềm năng, kết nối V-Green với chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý bất động sản. Ngoài ra, Telkom Property cũng trực tiếp cho thuê những khu vực thuộc quản lý của công ty theo nhu cầu thực tế và thỏa thuận chung giữa hai bên.

Hợp tác giữa V-Green và Telkom Property tạo nền tảng quan trọng cho nỗ lực mở rộng mạng lưới trạm sạc, tăng tốc phát triển hạ tầng xanh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Indonesia. Qua đó, hai bên cùng đóng góp vào mục tiêu xây dựng một tương lai giao thông bền vững cho quốc gia.

V-Green là công ty do tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng thành lập với tầm nhìn trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng xanh, cùng các giải pháp trạm sạc thông minh, linh hoạt. Indonesia hiện là một trong những thị trường chiến lược của V-Green trong hành trình vươn ra thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng cũng là nhà sáng lập hãng xe thuần điện VinFast, vốn đang hoạt động tại Indonesia. Hiện nay chủ sở hữu xe điện VinFast ở Indonesia đang được sạc miễn phí tại các trạm sạc do V-Green vận hành.

Hai tuần mở rộng thần tốc, V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hợp tác với loạt “ông lớn” Viettel Post, Thế giới di dộng, PNJ đặt thêm hơn 5.000 trạm sạc, tủ đổi pin trên toàn quốc

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

