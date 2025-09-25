PNJ hợp tác cùng VinFast, GSM, V-Green thúc đẩy giao thông xanh trong doanh nghiệp

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, giao thông xanh đang trở thành xu thế tất yếu và được nhiều doanh nghiệp xem là trụ cột trong chiến lược ESG. Xuất phát từ trách nhiệm đồng hành cùng quốc gia và tầm nhìn phát triển bền vững, PNJ quyết định hợp tác cùng các đối tác chiến lược đưa các giải pháp xanh vào vận hành thực tiễn.

Theo MOU, PNJ sẽ phối hợp cùng VinFast trong việc thực hiện các chương trình khuyến khích chuyển đổi phương tiện cá nhân của nhân viên Công ty sang xe điện thông qua loạt hoạt động giới thiệu, trải nghiệm xe điện VinFast, các chính sách ưu đãi mua xe ô tô và xe máy điện…

Đối với GSM, hai bên tiến hành hợp tác trong việc chuyển đổi di chuyển xanh và dịch vụ logistic. Cụ thể, PNJ sẽ ưu tiên sử dụng taxi điện GSM cho nhu cầu đi lại nội bộ và logistics kinh doanh, đồng tài trợ mã di chuyển Xanh SM cho nhân viên và khách hàng, góp phần hình thành thói quen di chuyển thân thiện với môi trường. Hai bên cũng phối hợp truyền thông để lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.

Song song, PNJ và V-Green cùng lên phương án phát triển hạ tầng trạm sạc điện tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy PNJ. Việc lắp đặt trạm sạc sẽ được triển khai phù hợp với quy định pháp luật và sự cho phép của các bên liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên và khách hàng trong quá trình sử dụng.

PNJ và V-Green cùng lên phương án phát triển hạ tầng trạm sạc điện tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy PNJ (Ảnh: Đông Lê)

Việc đồng thời triển khai các giải pháp từ phương tiện cá nhân, logistics đến hạ tầng sạc điện không chỉ giúp PNJ tối ưu hóa vận hành nội bộ, mà còn góp phần lan tỏa mô hình giao thông xanh đến toàn hệ sinh thái doanh nghiệp và cộng đồng.

Tại sự kiện, đại diện PNJ chia sẻ: "Việc hợp tác cùng VinFast, GSM và VGREEN không chỉ là bước đi chiến lược trong chuyển đổi giao thông xanh, mà còn là hành động cụ thể hóa tuyên bố ESG của PNJ: ‘Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững’. Đối với PNJ, trách nhiệm không chỉ là tuân thủ mà còn là cam kết hành động và nỗ lực không ngừng tìm kiếm các giải pháp thiết thực để giảm phát thải và xây dựng giá trị bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng việc kết nối các đối tác xanh sẽ tạo nên giá trị cộng hưởng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như toàn xã hội. "

Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, hợp tác này phù hợp với 12 chủ đề trọng yếu trong chiến lược ESG mà PNJ đã xây dựng và triển khai. Đồng thời, phù hợp với "Cam kết giảm phát thải khí nhà kính" được Hội đồng quản trị PNJ thông qua trong năm 2025. Theo đó, PNJ cam kết giảm 15,8% cường độ phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với 2023; Cam kết từng bước kiểm kê phát thải khí nhà kính và xây dựng các giải pháp giảm phát thải cho phạm vi 3; Cam kết đạt Net Zero cho toàn bộ hoạt động (phạm vi 1 và phạm vi 2) vào năm 2050.

Đại diện cho 3 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái xanh Vingroup ký kết hợp tác với PNJ, ông Nguyễn Thành Dương - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green cho biết: "V-Green cùng với các đối tác chiến lược VinFast, GSM rất vui mừng khi có thêm sự đồng hành của PNJ - một doanh nghiệp lớn và uy tín - trong hành trình chuyển đổi xanh hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay của các doanh nghiệp Việt có trách nhiệm và sự đồng lòng, hưởng ứng của cả cộng đồng, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái giao thông xanh và văn minh, góp phần giảm phát thải và mang đến môi trường sống trong lành hơn cho mọi người".

Tọa đàm "Chuyển đổi giao thông xanh – Cơ hội đầu tư bứt phá" quy tụ các chuyên gia từ VinFast, PNJ, V-Green, GSM (Ảnh: Đông Lê)

Những cam kết và hành động hiện tại là sự tiếp nối nhất quán triết lý phát triển bền vững "đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp" mà PNJ bền bỉ theo đuổi suốt 37 năm qua. Đây cũng là minh chứng cho việc doanh nghiệp luôn cân bằng giữa hiệu quả tài chính, sự hài lòng của khách hàng, sự phát triển của người lao động và trách nhiệm với cộng đồng, nhằm tạo ra giá trị dài hạn cho tất cả các bên liên quan.

Trước đó, PNJ được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín như lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng CSA 2025, nổi bật ở hạng mục Tiên phong giảm thiểu rác thải (E) và Hoạt động CSR nổi bật (S); đồng thời giành giải "Sustainability Leadership" tại Jewelry World Awards (JWA) 2025 ở Hong Kong (Trung Quốc) – trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên.

Sự kiện ký kết MOU với VinFast, GSM và V-Green là dấu mốc quan trọng trong chiến lược ESG của PNJ, thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

HCMC Business Summit 2025 là sự kiện tầm vóc và có tính chất quan trọng, là nơi quy tụ những doanh nhân, nhà đầu tư, nhà lãnh đạo hàng đầu của khu vực phía Nam. Với chủ đề "Hội Tụ Vươn Tầm", chương trình sẽ chính thức diễn ra trong 4 ngày từ 24/09 đến 27/09. Trong đó, tọa đàm "Chuyển đổi giao thông xanh – Cơ hội đầu tư bứt phá" quy tụ hàng trăm đại diện doanh nghiệp trẻ, nhà đầu tư, ngân hàng, và các chuyên gia từ VinFast, PNJ, V-Green, GSM, các tổ chức tài chính, tạo không gian kết nối chiến lược với hệ sinh thái giao thông xanh.